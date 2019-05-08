Gece yarısı DEAŞ baskını: 8 kişi gözaltında
Almanya’nın Oberhausen kentinde, DEAŞ’a para yardımı yaptıklarından şüphelenilen kişilerin evlerine baskın düzenlendi. Dört eve yapılan baskınlarda sekiz kişi gözaltına alındı.
BU sabah saat 04.00 sıralarında yapılan baskınlarla ilgili açıklama yapan polis sözcüsü, evde bulunanlar ile gözaltına alınanların polise direnmediğini belirti. Sözcü, baskınların terör saldırısı şüphesiyle yapılmadığını da kaydetti. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ve uyruklarıyla ilgili bilgi verilmezken, şüphelilerin 19-58 yaş arasında dört kadın ve dört erkek olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin polis ve savcılık sorgusundan sonra nöbetçi hakime çıkarılmaları bekleniyor.
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