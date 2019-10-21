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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
21.10.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Geç gelmesinin bedelini ağır ödeyecek

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Geç gelmesinin bedelini ağır ödeyecek

Dortmund kulübü disiplinsiz davranan İngiliz futbolcusunu affetmedi.

Yönetim, milli maçtan birgün geç dönen Sancho'ya yüz bin euro para cezası verdi. Kulüp, yıldız oyuncuyu sürpriz bir şekilde haftasonu oynanan Gladbach maçında kadro dışı bırakmıştı.

Dortmund'da yıllık 6 milyon euro ile en çok kazanan futbolcu olan 19 yaşındaki Jadon Sancho, kulübe haber vermeden gittiği İngiltere'den birgün geç dönmüştü. Bu duruma çok sinirlenen teknik heyet, genç futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Bununla da kalmayan teknik heyet, sağanak yağmur altında Sancho'ya tek başına antrenman yaptırmıştı. İnter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi genç futbolcuya ağır para cezası veren yönetim, futbolcunun kadro dışı bırakma kararını da kaldırdı.

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc Sancho'nun cezasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Jadon dürüst bir insan. Onu çok seviyorum. O daha öğrenme aşamasında ve muhtemelen sınırları deniyor. Bu yüzden ona sınırların neresi olduğunu göstermek lazım.” Sancho bugüne kadar antrenmanlara da çok geç geldi. Bu nedenle takımın kasasına en çok para ödeyen futbolcu oldu. Üstün yetenekleriyle dikkatleri çeken kanaat futbolcusu oynadığı maçlarda üç gol atıp altı golün de hazırlayıcısı oldu.

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