Geç gelmesinin bedelini ağır ödeyecek
Dortmund kulübü disiplinsiz davranan İngiliz futbolcusunu affetmedi.
Yönetim, milli maçtan birgün geç dönen Sancho'ya yüz bin euro para cezası verdi. Kulüp, yıldız oyuncuyu sürpriz bir şekilde haftasonu oynanan Gladbach maçında kadro dışı bırakmıştı.
Dortmund'da yıllık 6 milyon euro ile en çok kazanan futbolcu olan 19 yaşındaki Jadon Sancho, kulübe haber vermeden gittiği İngiltere'den birgün geç dönmüştü. Bu duruma çok sinirlenen teknik heyet, genç futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Bununla da kalmayan teknik heyet, sağanak yağmur altında Sancho'ya tek başına antrenman yaptırmıştı. İnter ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi genç futbolcuya ağır para cezası veren yönetim, futbolcunun kadro dışı bırakma kararını da kaldırdı.
Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc Sancho'nun cezasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Jadon dürüst bir insan. Onu çok seviyorum. O daha öğrenme aşamasında ve muhtemelen sınırları deniyor. Bu yüzden ona sınırların neresi olduğunu göstermek lazım.” Sancho bugüne kadar antrenmanlara da çok geç geldi. Bu nedenle takımın kasasına en çok para ödeyen futbolcu oldu. Üstün yetenekleriyle dikkatleri çeken kanaat futbolcusu oynadığı maçlarda üç gol atıp altı golün de hazırlayıcısı oldu.
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