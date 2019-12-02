Gaziantepli çocuklar için buluştular
Frankfurt Gaziantep Derneği’nin, geliri Gaziantep’te yaşayan muhtaç ailelerin çocuklarına verilmek üzere düzenlediği ‘13’üncü Kültür ve Dayanışma Gecesi’nde birlik mesajları verildi. Etkinliğe Konsolos Yücel Oku, Hessen milletvekili Turgut Yüksel ile Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Eyüp Yılmaz ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.
KONSOLOS Yücel Oku, Almanya’daki derneklerin sosyal sorumluluk kapsamında kamu yararına düzenledikleri etkinliklerin, ilgili şehirlerin kültürel ve manevi miraslarını hatırlamanın yanı sıra vatandaşların birlik ve beraberliğine de katkı sunduğunu söyledi.
Düzenlenen kampanyalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçların karşılanmasının bu faaliyetlere ayrı bir değer kazandırdığını belirten Oku, “Almanya gibi bireyselliğin öne çıktığı bir toplumda dayanışma gecesi organize eden Gaziantep derneğimizin bu etkinliği her türlü takdire ve övgüye layıktır. Bizler resmi olarak ülkemizi temsil ederken sizler de fahri olarak temsil ediyorsunuz. Sizlerin iş hayatında, sosyal hayatta, akademi, bilim, sanat, spor ve siyasette elde edeceğiniz başarılar, hem gençlerimize örnek olacak hem de gelecek kuşaklarımızın önünü açacaktır” dedi.
Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı Ökkeş Toy da amaçlarının birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak, dayanışma ruhunu yaşatmak olduğunu söyledi. Salonu dolduran konuklar, Esra Sezer ile yerel sanatçı Faruk Lök’ün şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Etkinlikte açık artırmaya çıkarılan Gaziantep forması, 300 Euro karşılığında iş insanı Oktay Gülsel’e satıldı.
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