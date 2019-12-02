Gaziantepli çocuklar için buluştular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGaziantepli çocuklar için buluştular
GeriAvrupa Gaziantepli çocuklar için buluştular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
02.12.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Gaziantepli çocuklar için buluştular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantepli çocuklar için buluştular

Frankfurt Gaziantep Derneği’nin, geliri Gaziantep’te yaşayan muhtaç ailelerin çocuklarına verilmek üzere düzenlediği ‘13’üncü Kültür ve Dayanışma Gecesi’nde birlik mesajları verildi. Etkinliğe Konsolos Yücel Oku, Hessen milletvekili Turgut Yüksel ile Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Eyüp Yılmaz ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

KONSOLOS Yücel Oku, Almanya’daki derneklerin sosyal sorumluluk kapsamında kamu yararına düzenledikleri etkinliklerin, ilgili şehirlerin kültürel ve manevi miraslarını hatırlamanın yanı sıra vatandaşların birlik ve beraberliğine de katkı sunduğunu söyledi.

Gaziantepli çocuklar için buluştular

Düzenlenen kampanyalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçların karşılanmasının bu faaliyetlere ayrı bir değer kazandırdığını belirten Oku, “Almanya gibi bireyselliğin öne çıktığı bir toplumda dayanışma gecesi organize eden Gaziantep derneğimizin bu etkinliği her türlü takdire ve övgüye layıktır. Bizler resmi olarak ülkemizi temsil ederken sizler de fahri olarak temsil ediyorsunuz. Sizlerin iş hayatında, sosyal hayatta, akademi, bilim, sanat, spor ve siyasette elde edeceğiniz başarılar, hem gençlerimize örnek olacak hem de gelecek kuşaklarımızın önünü açacaktır” dedi.

Gaziantepli çocuklar için buluştular

Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı Ökkeş Toy da amaçlarının birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak, dayanışma ruhunu yaşatmak olduğunu söyledi. Salonu dolduran konuklar, Esra Sezer ile yerel sanatçı Faruk Lök’ün şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Etkinlikte açık artırmaya çıkarılan Gaziantep forması, 300 Euro karşılığında iş insanı Oktay Gülsel’e satıldı.

Gaziantepli çocuklar için buluştular

Gaziantepli çocuklar için buluştular

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle