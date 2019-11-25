Gaziantep tramvayında çiğ köfteli, baklavalı Frankfurt turu
Frankfurt Gaziantep Derneği, Frankfurt’taki Türk toplumu temsilcilerinin, Alman vatandaşlarının, iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla nostaljik tramvay içerisinde çiğ köfte ve baklava partisi düzenledi.
FRANKFURT Gaziantep derneği tarafından Frankfurt Trafik İdaresi’nden (VGF) kiralanan nostaljik tramvay, Merkez Tren İstasyonu güney tramvay durağından hareket etti. Gaziantepli vatman Ziya Ceylan kontrolündeki tramvay, 2 saatlik yolculuk boyunca Gaziantep’in semtleri Şehreküstü, Eblehan, Suburcu, Galaaltı, Maarif, Karagöz, ve Tabakhane adı verilen temsili duraklardan geçerek küçük bir şehir turu attı. Programa katılan yaklaşık 70 kişiye Gaziantep baklavasının yanı sıra tramvayda yoğurulan çiğ köfte ikram edildi. Katılımcılar, tramvaydaki grup tarafından seslendirilen yöresel türkülerle hoş vakit geçirerek memleket özlemi giderdi.BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR
Frankfurt Gaziantep Dernek Başkanı Ökkeş Toy, derneğin 2005 yılında kurulduğunu ve bu etkinliği 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Düzenlenen geceye her kesimden yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Ökkeş Toy, “Amacımız buradaki Türk toplumunun iş insanlarıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve dernekleriyle faaliyetler yaptığına dikkati çekmek ve Alman toplumuyla bir dostluk köprüsü oluşturmak” dedi.
Frankfurt’ta 30 Kasım’da düzenleyecekleri 13’inci Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi’ne tüm hemşerilerinin ve Gaziantep dostlarının katılmasını beklediklerini belirten Toy, “Birlikten güç doğar, Frankfurt’ta bu yılda dayanışmanın inceliği sergilenecek” diye konuştu.
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