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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
25.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Gaziantep tramvayında çiğ köfteli, baklavalı Frankfurt turu

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Gaziantep tramvayında çiğ köfteli, baklavalı Frankfurt turu

Frankfurt Gaziantep Derneği, Frankfurt’taki Türk toplumu temsilcilerinin, Alman vatandaşlarının, iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla nostaljik tramvay içerisinde çiğ köfte ve baklava partisi düzenledi.

FRANKFURT Gaziantep derneği tarafından Frankfurt Trafik İdaresi’nden (VGF) kiralanan nostaljik tramvay, Merkez Tren İstasyonu güney tramvay durağından hareket etti. Gaziantepli vatman Ziya Ceylan kontrolündeki tramvay, 2 saatlik yolculuk boyunca Gaziantep’in semtleri Şehreküstü, Eblehan, Suburcu, Galaaltı, Maarif, Karagöz, ve Tabakhane adı verilen temsili duraklardan geçerek küçük bir şehir turu attı. Programa katılan yaklaşık 70 kişiye Gaziantep baklavasının yanı sıra tramvayda yoğurulan çiğ köfte ikram edildi. Katılımcılar, tramvaydaki grup tarafından seslendirilen yöresel türkülerle hoş vakit geçirerek memleket özlemi giderdi.

Gaziantep tramvayında çiğ köfteli, baklavalı Frankfurt turu
BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR
Frankfurt Gaziantep Dernek Başkanı Ökkeş Toy, derneğin 2005 yılında kurulduğunu ve bu etkinliği 4 yıldır yaptıklarını söyledi. Düzenlenen geceye her kesimden yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Ökkeş Toy, “Amacımız buradaki Türk toplumunun iş insanlarıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve dernekleriyle faaliyetler yaptığına dikkati çekmek ve Alman toplumuyla bir dostluk köprüsü oluşturmak” dedi.
Gaziantep tramvayında çiğ köfteli, baklavalı Frankfurt turu

Frankfurt’ta 30 Kasım’da düzenleyecekleri 13’inci Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi’ne tüm hemşerilerinin ve Gaziantep dostlarının katılmasını beklediklerini belirten Toy, “Birlikten güç doğar, Frankfurt’ta bu yılda dayanışmanın inceliği sergilenecek” diye konuştu.

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