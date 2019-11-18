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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
18.11.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Gazeteci Kamil Yaman vefat etti

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Gazeteci Kamil Yaman vefat etti

Gazeteci Kamil Yaman (84), dün Almanya’da vefat etti. Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’de Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah ve İstanbul Express gazetelerinde çalışan Kamil Yaman, 1973’te Hürriyet’in Batı Berlin’deki bürosunu kurdu ve 1983’e kadar Berlin Büro Şefi olarak görev yaptı.

BİR dönem Hürriyet Avrupa’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’ta haber trafiğini yöneten Yaman, 1999’da buradan emekli oldu. Emeklilik sonrası da medyadan kopmayan ve genç meslektaşlarını yönlendiren Yaman, son yıllarda sağlık sorunları yaşıyordu. 20 Mart 1935 tarihinde Bolu’da dünyaya gelen Kamil Yaman, bir çocuk babasıydı. Yaman’ın cenazesi yarın Offenbach Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Offenbach Mezarlığı’nın Müslümanlara ayrılan bölümünde toprağa verilecek.
Muhabirlik dönemlerinde birçok önemli haber ve fotoğrafta imzası bulunan Yaman, 1972 Münih Olimpiyatları’nı Hürriyet adına takip eden Samim Var yönetimindeki ekipte yer aldı. 1974’te ise Almanya’daki Dünya Kupası’nı izleyen Hürriyet ekibinde yer aldı.

Gazeteci Kamil Yaman vefat etti

Kamil Yaman’ın Almanya’daki Türklerle ilgili haberi, 10 Haziran 1975 tarihli Hürriyet gazetesinin manşetinden, ‘Berlin Türk Şehri Oluyor’ başlığıyla yayımlandı.

Gazeteci Kamil Yaman vefat etti
1972 Münih Olimpiyatları’nda çektiği güreş fotoğrafı bütün dünya basınında yayımlandı. (Yaman, olimpiyata Axel Springer’in oğlu Sven Simon’un fotoğraf ajansı adına katılmıştı.)

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