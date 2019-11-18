Gazeteci Kamil Yaman vefat etti
Gazeteci Kamil Yaman (84), dün Almanya’da vefat etti. Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’de Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah ve İstanbul Express gazetelerinde çalışan Kamil Yaman, 1973’te Hürriyet’in Batı Berlin’deki bürosunu kurdu ve 1983’e kadar Berlin Büro Şefi olarak görev yaptı.
BİR dönem Hürriyet Avrupa’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’ta haber trafiğini yöneten Yaman, 1999’da buradan emekli oldu. Emeklilik sonrası da medyadan kopmayan ve genç meslektaşlarını yönlendiren Yaman, son yıllarda sağlık sorunları yaşıyordu. 20 Mart 1935 tarihinde Bolu’da dünyaya gelen Kamil Yaman, bir çocuk babasıydı. Yaman’ın cenazesi yarın Offenbach Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Offenbach Mezarlığı’nın Müslümanlara ayrılan bölümünde toprağa verilecek.
Muhabirlik dönemlerinde birçok önemli haber ve fotoğrafta imzası bulunan Yaman, 1972 Münih Olimpiyatları’nı Hürriyet adına takip eden Samim Var yönetimindeki ekipte yer aldı. 1974’te ise Almanya’daki Dünya Kupası’nı izleyen Hürriyet ekibinde yer aldı.
Kamil Yaman’ın Almanya’daki Türklerle ilgili haberi, 10 Haziran 1975 tarihli Hürriyet gazetesinin manşetinden, ‘Berlin Türk Şehri Oluyor’ başlığıyla yayımlandı.
1972 Münih Olimpiyatları’nda çektiği güreş fotoğrafı bütün dünya basınında yayımlandı. (Yaman, olimpiyata Axel Springer’in oğlu Sven Simon’un fotoğraf ajansı adına katılmıştı.)
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