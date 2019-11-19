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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
19.11.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Gazeteci Kâmil Yaman toprağa verildi

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Gazeteci Kâmil Yaman toprağa verildi

Pazar günü vefat eden gazeteci Kâmil Yaman (84), Offenbach’taki Diyanet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ın Müslümanlara ayrılan bölümünde dualarla toprağa verildi.

70’li yılların başından 1999’da emekli olana kadar Hürriyet gazetesinde muhabirlikten büro şefliğine birçok görev üstlenen Kâmil Yaman’ın cenazesine, eşi, kızı, torunu, yakın akrabaları ve birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının yanı sıra aynı dönemlerde diğer Türk gazetelerinde çalışan meslektaşları, emekliliğinden sonra üyesi olduğu ‘Frankfurt Erkekler Klübü’nden sok sayıda kişi ve Demirören Media International GmbH Genel Müdürü Ahmet İhsan Karakaşlı da katıldı.
Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’de Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah ve İstanbul Express gazetelerinde çalışan Kâmil Yaman, 1973’te Hürriyet’in Batı Berlin’deki bürosunu kurdu ve 1983’e kadar Berlin Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir dönem Hürriyet Avrupa’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’ta haber trafiğini de yöneten Yaman, 1999’da buradan emekli oldu. Emeklilik sonrası da medyadan kopmayan ve genç meslektaşlarını yönlendiren Yaman, son yıllarda sağlık sorunları yaşıyordu. 1935 tarihinde Bolu’da dünyaya gelen Kâmil Yaman, bir çocuk babasıydı.

Gazeteci Kâmil Yaman toprağa verildi

Yaman, Frankfurt Erkekler Kulübü’nün ‘Onur Plaketi’ni, Hürriyet gazetesinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Kulüp Başkanı Hasan Öztekin’in elinden almıştı.

Gazeteci Kâmil Yaman toprağa verildi

Hürriyet Avrupa çalışanları, Frankfurt yakınlarındaki Zeppelinheim’da bulunan tesislerin önünde o dönem Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç’le birlikte bu fotoğrafı çektirmişlerdi. Çalışanlar arasında Kamil Yaman da vardı (önde oturanlardan, soldan ikinci).

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