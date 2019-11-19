Gazeteci Kâmil Yaman toprağa verildi
Pazar günü vefat eden gazeteci Kâmil Yaman (84), Offenbach’taki Diyanet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ın Müslümanlara ayrılan bölümünde dualarla toprağa verildi.
70’li yılların başından 1999’da emekli olana kadar Hürriyet gazetesinde muhabirlikten büro şefliğine birçok görev üstlenen Kâmil Yaman’ın cenazesine, eşi, kızı, torunu, yakın akrabaları ve birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının yanı sıra aynı dönemlerde diğer Türk gazetelerinde çalışan meslektaşları, emekliliğinden sonra üyesi olduğu ‘Frankfurt Erkekler Klübü’nden sok sayıda kişi ve Demirören Media International GmbH Genel Müdürü Ahmet İhsan Karakaşlı da katıldı.
Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’de Hürriyet, Cumhuriyet, Yeni Sabah ve İstanbul Express gazetelerinde çalışan Kâmil Yaman, 1973’te Hürriyet’in Batı Berlin’deki bürosunu kurdu ve 1983’e kadar Berlin Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir dönem Hürriyet Avrupa’nın merkezinin bulunduğu Frankfurt’ta haber trafiğini de yöneten Yaman, 1999’da buradan emekli oldu. Emeklilik sonrası da medyadan kopmayan ve genç meslektaşlarını yönlendiren Yaman, son yıllarda sağlık sorunları yaşıyordu. 1935 tarihinde Bolu’da dünyaya gelen Kâmil Yaman, bir çocuk babasıydı.
Yaman, Frankfurt Erkekler Kulübü’nün ‘Onur Plaketi’ni, Hürriyet gazetesinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Kulüp Başkanı Hasan Öztekin’in elinden almıştı.
Hürriyet Avrupa çalışanları, Frankfurt yakınlarındaki Zeppelinheim’da bulunan tesislerin önünde o dönem Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç’le birlikte bu fotoğrafı çektirmişlerdi. Çalışanlar arasında Kamil Yaman da vardı (önde oturanlardan, soldan ikinci).
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle