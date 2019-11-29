Gaz sızıntısı can aldı
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde bir binada yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Olayda üç bina sakini de yaralandı.
RATTINGEN’de çok sayıda dairenin bulunduğu binada yaralılara yardım etmek için gelen beş itfaiye çalışanı da gazdan olumsuz etkilendi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Polisten yapılan açıklamaya göre binanın merdivenlerinde kardeşini cansız halde yatmış gören bir kadın ilk yardım ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları ölçümde karbonmonoksit oranın yüksekliğini belirledi. Ardından da tüm daireler boşaltıldı. Binaya gaz taşıyan boruların vanası kapatıldı. Gaz sızıntısının sebebi ise araştırılıyor. Uzmanlar karbonmonoksidin kokusuz ve renksiz bir gaz olduğu için fark edilemediğine dikkati çekti.
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