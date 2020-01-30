AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:08,
Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı
Aşırı sağcı AfD Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı.
FEDERAL Meclis (Bundestag) oturumunda, Frankfurt Savcılığı’nın hazırladığı fezlekeyi görüşen milletvekilleri, Gauland’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi. Gauland’ın Potsdam’daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayarlarına el konulabileceği bilgisi paylaşıldı. Frankfurt Savcılığı, Gauland hakkında geçen yıl ‘vergi kaçırma’ şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
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