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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:08,Son Güncelleme:/

Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

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Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Aşırı sağcı AfD Meclis Grubu Başkanı Alexander Gauland’ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

FEDERAL Meclis (Bundestag) oturumunda, Frankfurt Savcılığı’nın hazırladığı fezlekeyi görüşen milletvekilleri, Gauland’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına onay verdi. Gauland’ın Potsdam’daki evinde arama yapıldığı ve bilgisayarlarına el konulabileceği bilgisi paylaşıldı. Frankfurt Savcılığı, Gauland hakkında geçen yıl ‘vergi kaçırma’ şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

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