Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak
GeriAvrupa Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 15.10.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak

Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ‘20 yıl sonra Avrupa Birliği kalır mı’ sorusuna, “5 yıl önce bu soruyu sorsaydınız, elbette derdim. Bugün cevabım farklı” yanıtını verdi. Gauck, ülkedeki neonazi tehlike hakkında da “Bunlar Almanya’da asla iktidara gelemeyecek. Bunları büyük bir hareket gibi göstermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

AŞIRI sağ tehlikenin giderek büyüdüğü Doğu Almanya kökenli olan eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, başkent Berlin’de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gauck, aşırı sağ AfD’nin Doğu Almanya’da güçlü olmasının, bu bölgede insanların Hitler rejiminden sonra uzun yıllarca bir başka otoriter rejim altında yaşamış olmalarından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca hızlı teknolojik değişimler nedeniyle elindekini ve kontrolü kaybetme korkusunun da bir çok insanı, buna karşı basit çözümler sunan milliyetçi popülist partilere yönlendirdiğini savundu. Gauck, neonazi tehlikeyi de “Bunlar Almanya’da asla iktidara gelemeyecek. Bunları büyük bir hareket gibi göstermemek lazım” diye yorumladı.

Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak

BUGÜN CEVABIM FARKLI
Eski Cumhurbaşkanı, milliyetçi akımların hızla güçlendiği Avrupa hakkında sorulan ‘20 yıl sonra AB kalır mı’ sorusunu ise, “Bu soruyu 5 yıl önce sorsaydınız, elbette derdim. Ama bugün cevabım farklı olur” diye yanıtladı. İngiltere’nin AB’den çıkma kararını ise “Akılcı olmayan siyasi bir karar” olarak niteleyen Gauck, bu kararda İngilizlerin eski döneme özlem duyma arzularının önemli rol oynadığını belirtti. Gauck “Bir çok İngiliz ‘Eskiden bir imparatorluğumuz vardı. Bir çok ülkeye hakimdik. Şimdi sadece Avrupa’nın önemli olmayan bir parçasıyız. Şimdi yeniden büyük bir millet olmak istiyoruz. Büyük Britanya marşını okumak istiyoruz tüm kalbimizle’ düşünceleriylme Brexit’e evet dedi” diye konuştu.

EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARAMIYORUM
Eski Cumhurbaşkanı, ‘görevi bırakalı nasıl hissediyorsunuz’ sorusuna ise bu cevabı verdi: “Çok iyi hissediyorum. Formdayım. Şu sıralar yeni kitabımdan okumalar, tezler ve tartışmalarla meşgulüm. Toplumun her kesiminden davetler alıyorum. Bir çok insan, ‘eskiden gelmiyordu, şimdi gelir’ diye davet gönderiyor. Bürom davetlere olumlu yanıttan daha çok ret yanıtı gönderiyor. Biraz da emekliliğin tadını çıkarmaktı arzum. Ama bunu henüz yaşayamıyorum. İşle emeklilik arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Şu sıralar işle daha fazla meşgulüm.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak
BKA ve BfV, aşırı sağa karşı önlemleri artıracak
‘Bu son olsun artık!’
Uçaktan indiklerinde büyük şok yaşadılar!