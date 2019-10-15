Gauck: Neonaziler Almanya’da asla iktidar olamayacak
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ‘20 yıl sonra Avrupa Birliği kalır mı’ sorusuna, “5 yıl önce bu soruyu sorsaydınız, elbette derdim. Bugün cevabım farklı” yanıtını verdi. Gauck, ülkedeki neonazi tehlike hakkında da “Bunlar Almanya’da asla iktidara gelemeyecek. Bunları büyük bir hareket gibi göstermemeliyiz” ifadelerini kullandı.
AŞIRI sağ tehlikenin giderek büyüdüğü Doğu Almanya kökenli olan eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, başkent Berlin’de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gauck, aşırı sağ AfD’nin Doğu Almanya’da güçlü olmasının, bu bölgede insanların Hitler rejiminden sonra uzun yıllarca bir başka otoriter rejim altında yaşamış olmalarından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca hızlı teknolojik değişimler nedeniyle elindekini ve kontrolü kaybetme korkusunun da bir çok insanı, buna karşı basit çözümler sunan milliyetçi popülist partilere yönlendirdiğini savundu. Gauck, neonazi tehlikeyi de “Bunlar Almanya’da asla iktidara gelemeyecek. Bunları büyük bir hareket gibi göstermemek lazım” diye yorumladı.
BUGÜN CEVABIM FARKLI
Eski Cumhurbaşkanı, milliyetçi akımların hızla güçlendiği Avrupa hakkında sorulan ‘20 yıl sonra AB kalır mı’ sorusunu ise, “Bu soruyu 5 yıl önce sorsaydınız, elbette derdim. Ama bugün cevabım farklı olur” diye yanıtladı. İngiltere’nin AB’den çıkma kararını ise “Akılcı olmayan siyasi bir karar” olarak niteleyen Gauck, bu kararda İngilizlerin eski döneme özlem duyma arzularının önemli rol oynadığını belirtti. Gauck “Bir çok İngiliz ‘Eskiden bir imparatorluğumuz vardı. Bir çok ülkeye hakimdik. Şimdi sadece Avrupa’nın önemli olmayan bir parçasıyız. Şimdi yeniden büyük bir millet olmak istiyoruz. Büyük Britanya marşını okumak istiyoruz tüm kalbimizle’ düşünceleriylme Brexit’e evet dedi” diye konuştu.
EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARAMIYORUM
Eski Cumhurbaşkanı, ‘görevi bırakalı nasıl hissediyorsunuz’ sorusuna ise bu cevabı verdi: “Çok iyi hissediyorum. Formdayım. Şu sıralar yeni kitabımdan okumalar, tezler ve tartışmalarla meşgulüm. Toplumun her kesiminden davetler alıyorum. Bir çok insan, ‘eskiden gelmiyordu, şimdi gelir’ diye davet gönderiyor. Bürom davetlere olumlu yanıttan daha çok ret yanıtı gönderiyor. Biraz da emekliliğin tadını çıkarmaktı arzum. Ama bunu henüz yaşayamıyorum. İşle emeklilik arasında bir denge kurmaya çalışıyorum. Şu sıralar işle daha fazla meşgulüm.”
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