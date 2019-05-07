Gardiyanlar adalet bakanını suçlayıp greve gitti
Belçika’daki hapishanelerin aşırı kalabalık oluşu, yetersiz personel ve terfi eksikliği gibi sorunlardan şikayetçi olan gardiyanlar, Adalet Bakanı Koen Geens’i sözünü tutmamakla suçladı ve greve gitti.
BELÇİKA genelindeki hapishanelerde görevli gardiyanlar, personel eksikliğinden kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek ve çalışma koşullarında iyileştirme talebiyle greve gitti. Hıristiyan işçi sendikası ACV ve sosyalist sendika ACOD’un çağrısı üzerine grev kararı alan gardiyanlar, iki gün boyunca işe gitmeyecek.
YÜZDE 50’Sİ İŞE GİTMEDİ
Hapishane idari işlerinden sorumlu birimin sözcüsü Kathleen Van De Vijver, Belçika’nın Flaman, Valon ve Brüksel bölgelerindeki birçok hapishanede gardiyanların yüzde 50’sinin işe gelmediğini duyurdu.
Ülkede son iki yıldır gardiyanların çalışma koşullarında iyileştirme talep etmek için grev çağrısında bulunan sendika temsilcileri, Adalet Bakanı Koen Geens’in sözlerini yerine getirmemek, yeterli personel alımı ve bütçe tahsisi yapmamakla suçluyor.
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