Gamze’ye isabet eden maganda kurşunu muhtara mı ait!
Tatil için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e giden 21 yaşındaki Gamze Boynuince’nin katıldığı sünnet düğününde maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak biri köy muhtarı Bayram Zengi ve diğeri akrabası T.Z. tutuklandı.
KIRŞEHİR’in Çadırlı Hacıyusuf köyündeki sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu 21 yaşındaki Gamze Boynuince hayatını kaybetmişti. Köyde yaşanan olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına almış ve köyde detaylı inceleme başlatmıştı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan incelemeler ve toplanan deliller sonrası maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç kızın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan köy muhtarı Bayram Zengin ve akrabası T.Z., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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