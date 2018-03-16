Gamalı haçla tahrike para cezası

STOCKHOLM Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, geçen yıl köpeğinin üzerine boyayla gamalı haç çizerek ‘nefret suçu’ işleyen sahibi hakkında dava açıldığı belirtildi. Açıklamada, köpeğin sahibine 13 bin kron (yaklaşık bin 300 euro) ceza verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Aftonbladet gazetesinin haberinde, söz konusu kişinin, köpeğinin üzerine gamalı haç çizdikten sonra göçmen kökenlilerin futbol oynadığı bölgeye giderek gençleri provoke etmeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Gençlerin ihbarı üzerine polisin olay yerine gelerek köpeğin sahibini gözaltına aldığı aktarıldı.

HAKARETE DE PARA CEZASI VERİLDİ

İsveç’in Linköping kentinde sosyal medya hesabından “Afganlı sığınmacı gençlerin hepsi homoseksüeldir” yazan 45 yaşındaki bir kadına 9 bin kron ( 900 euro) para cezası verildi. Mahkemeden yapılan açıklamada, şüphelinin paylaşımı nedeniyle nefret suçu işlediği ve 9 bin kron para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.