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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.08.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Gamalı haç bayraklarıyla yürümüşler

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Gamalı haç bayraklarıyla yürümüşler

Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD’nin Brandenburg Eyalet seçimlerinde liste başı adayı Andreas Kalbitz’in, aralarında NPD Lideri Udo Voight’un da bulunduğu 13 aşırı sağcı Almanla birlikte 2007 yılında Atina’daki neonazilerin yürüyüşüne katıldığı ortaya çıktı. Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) belge ve raporlarına göre Kalbitz, yürüyüşte gamalı haç da taşıdı.

SPIEGEL’in internet sayfasında yer alan habere göre, Almanya’nın Atina Büyükelçiliği’nde görevli BKA polislerinin hazırladıkları ‘ATH 019/07’ adlı belgede, Yunanlı ırkçı ‘Vatanseverler Birliği’ adlı grubun yürüyüşüne katılanlarla ilgili notlar yer aldı. Belgedeki notlara göre AfD’nin Brandenburg liste başı adayı Andreas Kalbitz, NPD Lideri Udo Voigt ve NPD yöneticileri de yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında Almanya’da yasaklı gamalı haç bayrağı taşıyan aşırı sağcılar, aynı bayrağı daha sonra kaldıkları otelin balkonuna da astılar. Yunanistan’daki sol gruplar ise Kalbitz ve diğer neonazilerin otelinin girişine gece yarısı molotofkokteyli ile saldırdı.

İKİNCİ NSU KURMAKTAN SORUŞTURMA
Kalbitz ile birlikte 27 Ocak 2007’deki yürüyüşe katılanlardan bir kişi hakkında İkinci Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) çetesi kurmaktan soruşturma açıldı. Savcılık soruşturması yıllarca sürdü. Aynı yürüyüşe katılan iki kişi, yıllarca Hırvatistan’da paralı askerlik yaptı. Diğer bir kişi neonazi şarkılarını kaydederek kazanç elde etti.

KATILDIĞINI İTİRAF ETTİ
Kalbitz, Atina’daki neonazi yürüyüşünde yer aldığını itiraf ederken, “Buluşma 12 yıl önce Atina’da gerçekleşti. Farklı ülkeden kişiler de bu etkinliğe katıldı” dedi. Polisin müdahalesi ve otele yönelik yapılan saldırılarla ilgili konuşmayan Kalbitz, yürüyüşün bugün olması durumunda katılmayacağını da belirtti. Hiçbir zaman NPD üyesi olmadığını ve NPD ile bir bağının da bulunmadığını belirten Kalbitz, AfD içinde etkili isimlerden biri. Partinin aşırı sağ kanadının perde arkasındaki isim olarak biliniyor. Kalbitz’in adı, AfD’nin Eş Genel Başkanı Alexander Gauland’ın koltuğu için geçiyor.

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