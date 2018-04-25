Galeriler dizel almak da satmak da istemiyor
Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre dizel otomobillerin satışı, ‘yasak’ tartışmalarından sonra yüzde 26 geriledi. Her beş otomobil galerisinden biri ne bu otomobilleri almayı ne de satmayı istiyor.
ALMANYA’da dizel araçlarının trafiğe çıkmasının yasaklanması, bu otomobillerin satışlarını olumsuz etkiledi. Alman Otomobil Güven Kurulu tarafından yapılan araştırmaya göre, dizel ile çalışan araçların üretimi ve trafiğe çıkarılmasının yasaklanmasına yönelik tartışmalardan sonra her beş galericiden biri dizel araç satışından uzak durmayı tercih etti. Dizel otomobillerinin satışı da böylece yüzde 26 oranında geriledi. Galeri sahipleri, artık dizel ile çalışan araçları ne satın almak ne de satmak istiyor. Araştırmaya göre dizel ile çalışan otomobilleri ortalama 103 günde satılırken, benzinli otomobillerin ortalama satış süresi ise 83 gün.
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