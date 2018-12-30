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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Fotoğraflar: Facebook
30.12.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Galatasaraylı veteranlar, Almanya'da şampiyon!

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Galatasaraylı veteranlar, Almanya'da şampiyon!

Eski Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran takımı, Almanya'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda birinciliği elde etti.

Galatasaray’ın eski yıldızlarından oluşan veteran takımı, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı. Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı veteran takımı, Köln’ü 6-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya’nın Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen Efsaneler Kupası olaylı geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar zor anlar yaşadı. Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı taraftarlarla ev sahibi taraftarlar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine polisler olaylara müdahale etti ve çoğu biletsiz olduğu iddia edilen Galatasaray taraftarlarını salondan uzaklaştırdı.

Galatasaraylı veteranlar, Almanyada şampiyon
Polisin iki Galatasaray taraftarını gözaltına aldığı, iki yaralının da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bu kişilere adam yaralamak ve kamu düzenini bozmak suçlamalarından soruşturma açıldığı belirtildi. Yaralayıcı aletler ile meşaleler ele geçirildiği de kaydedildi.
Ayrıca Belçika’dan turnuvayı izlemeye gelen 120 kişilik bir Galatasaraylı taraftar grubunun ise kontrol noktalarında olay çıkardığı iddia edildi. Polisin bu gruba müdahale ettiği ve salona almadığı aktarıldı. Soruşturma açılan 2 taraftarın bu gruptan olan biri 19, diğeri 21 yaşında iki taraftar olduğu ifade edildi.
Galatasaraylı veteranlar, Almanyada şampiyon

Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran takımı oyuncuları, Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall’in Saarbrücken’deki kabrine de ziyarette bulundu.
Galatasaraylı veteranlar, Almanyada şampiyon

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