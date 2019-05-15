Galatasaray’lı futbolcuya yol verecekler
Galatasaray’dan RB Leipzig’e büyük umutlarla transfer edilen Portekizli futbolcu Bruma, takımda istenmeyen adam ilan edildi.
Alman ekibi RB Leipzig, gelecek sezon için Bruma’yı kadroda düşünmüyor. Kulüp Bruma’ya ‘kendine takım bul’ dedi.
RB Leipzig 24 yaşındaki Bruma’yı 11 milyon euro karşılığında 2017 yılında Galatasaray’dan almış, futbolcuyla 2022 yılına kadar da sözleşme imzalamıştı. Bruma ilk sezonda 28 lig maçında forma giydi. İlk sezonda oldukça başarılı bir grafik çizen Bruma, beş Şampiyonlar Ligi, 6 Avrupa Ligi ve bir de federasyon kupası olmak üzere 40 maçta 7 gol attı. İki de asist yaptı.
Bu sezonda ise Bruma hayal kırıklığı yarattı. Kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Bundesliga’da sadece 13 maçta sahaya çıktı. Bir gol atıp bir de gol pası verdi. Avrupa Ligi’nde 11 maçta ise iki gol atabildi. RB Leipzig Bruma dışında büyük umutlarla alınan Augustin ve diğer futbolcusu Ilsanker ile de yolları ayırma kararı aldı.
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