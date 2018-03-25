‘Gabriel’le iki gerçek dostuz’ demişti. ‘Gerçek’ öyle değilmiş!

Eski SPD lideri ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 2017 seçimlerinde partinin lideri olarak başbakan adayı olma hakkına sahipti. Ancak anketlere göre partinin oyları kötü gidince, adaylıktan vazgeçip yerini Martin Schulz’a bıraktı. Bunun karşılığında ise Dışişleri Bakanlığını garantiledi. Schulz, “Gabriel ve ben iki gerçek dostuz” dedi. Ancak perde arkasında ikili arasında derin kavgalar ve oyunlar yaşandığı ortaya çıktı. Schulz’un seçim kampanyasında yanından ayırmadığı Spiegel yazarı Markus Feldenkirchen, perde arkasında yaşananları ‘Die Schulz Story’ (Schulz Hikayesi) başlığıyla bir kitapta topladı. Feldenkirchen, Gabriel ile Schulz arasındaki arkadaşlığın nasıl bozulduğuna geniş yer verdi. Kitapta anlatılanlara göre SPD’nin Federal Meclis Grup Başkanı ve mayısta parti genel başkanı koltuğuna oturacak olan Andrea Nahles, Schulz’u, Gabriel’e karşı başından itibaren uyardı: “Ya sen onu öldürürsün ya da o seni öldürür.”

SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Martin Schulz, seçimi kaybettikten sonra koalisyon görüşmelerinde, Gabriel’den Dışişleri Bakanlığını alarak, kendi oturmak istedi. 7 Şubat’ta kararını Gabriel’e de söyledi. Bunun üzerine aralarında sert tartışma çıktı. Gabriel, “Sen kendi geleceğin için beni kurban etmek istiyorsun” diye mesaj attı. Schulz, Gabriel’den gelen mesajı Spiegel yazarı Feldenkirchen’e gösterip, “Bir suçlunun kendini mağdur göstermesini nasıl engellenir” diye sordu. Bu kavgadan kısa bir süre sonra Gabriel, Schulz’u, “Yüzü kıllı adam” diye niteledi. Bu sözler Schulz’u çok yaraladı.

AYNI KADERİ PALAŞIYORLAR

Schulz’un parti lideri olarak son gün ve saatleri de kitapta geniş şekilde anlatılıyor. Buna göre Schulz, 12 Şubat’ta parti başkanlığını Nahles’e bırakmak için Berlin’e geldi. Son kez makam arabasını kullanacaktı. Ancak araç arızalandı ve Schulz taksi tutmak zorunda kaldı. Siyasi rakiplerinden daha çok, parti içinde kendi adamlarıyla mücadele etmekten şikayetçiydi.

Bugünkü sonuca bakılırsa, Gabriel de Schulz aynı kaderi paylaşıyor. Parti liderliği ve başbakan adaylığını Dışişleri Bakanlığı koltuğuna karşı bırakan Gabriel, tüm koltuklarını kaybetti. Parti liderliğini Dışişleri Bakanı koltuğuna karşı Nahles’e bırakmaya karar veren Schulz da makamsız kaldı. Ama bu yarıştan en kârlısı Andrea Nahles çıkmışa benziyor. Parti Grup Başkanı olan Nahles, mayıs ayında parti lideri koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.