Füth’den otobüsle döndü!
Almanya’nın Nürnberg yakınlarındaki kardeş kent Fürth’e 25’inci yılı ziyaretinde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, memlekete eli boş dönmedi.
TÜRKİYE kökenli Fürth Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Yeşil’in teklifine olumlu bulan Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung, Marmaris için yeni bir belediye otobüsü hediye edeceklerini söyledi.Ziyaretinin son gününde Fürth Belediye Meclisinde ağırlanan Mehmet Oktay, kardeşliğin 25’inci yılında bu jestin çok anlamlı olduğunu söyledi.
Fürth Belediye Başkanı Jung ve heyetini gelecek mayıs ayında Marmaris’te yapılacak etkinliğe davet eden Oktay, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti.
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