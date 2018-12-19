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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı / Foto: Arşiv
19.12.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Futbolda üç kural değişiyor… Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda deneniyor

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Futbolda üç kural değişiyor… Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda deneniyor

Kalecinin aut atışı kullandığı sırada topun ceza sahasına çıkmasının beklendiği kural değişiyor. Bu kuralın dışında futbolda iki değişiklik daha yapılıyor. Kural değişiklikleri ilk kez 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda deneniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda bir ilk yaşanıyor. Kalecinin kullandığı aut atışında top ceza sahasını terk etmeden futbolcuların dokunmadığı kural değiştiriliyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda denenen yeni kurala göre futbolcular aut atışı sırasında yine ceza sahasında durabiliyor ancak artık ceza sahasını terk etmeden topa müdahale edebiliyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ayrıca oyundan çıkan futbolcunun orta sahaya kadar geleceği kuralında da değişikliğe gidiliyor. Bunda sonra oyundan çıkan futbolcular, kendilerine en yakın yerden sahayı terk edecek. Böylece oyuncu değişikliği ile zaman geçirmenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Turnuvada denenecek bir başka değişiklik de disiplin yönetmeliğinde…

Daha önce bir maçta kırmızı kart gören futbolcu, aynı organizasyon maçlarında cezasını çekiyordu. Artık, hangi turnuva olduğuna bakılmaksızın, kırmızı kart gören bir futbolcu, takımının bir sonraki maçında oynayamayacak.

FIFA’nın yeni kuralları denediği Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda daha önce de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi denenmiş, yararlı bulunmasının ardından sisten Dünya Kupası’nda ve Avrupa’nın birçok liginde kullanılmaya başlanmıştı.

 

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