Futbolda da ırkçılık

19 yaşında Dünya Şampiyonu olan ve turnuvanın ‘en iyi genç oyuncusu’ seçilen Kylian Mbappe’nin doğduğu Bondy kentinden de görüntüler vardı.

Bondy, Paris yakınlarında 53 bin nüfuslu bir kent.

Ağırlıklı olarak Fas, Cezayir, Tunus ve diğer Afrika ülkelerinden gelen göçmen kökenlilerin yaşadığı bir kent.

Yapılan söyleşilerde genelde, millilerin Fransa’ya ve Fransızlara sevinç ve gurur yaşattıkları özellikle vurgulanıyordu.

Ama ‘çatlak sesler’ de vardı.

Yaşlı bir Fransız, “Bu takım Fransız Milli Takımı değil. Oyuncuların ten rengine baktığınızda (Afrikalıları kast ediyor) bunu hemen görüyorsunuz. Böyle Fransız takımı olmaz” diyordu.

Onun bu görüşünü paylaşan genç bir kız da benzer şeyler söylüyordu.

Evet, Fransa Milli Takımı’nın 23 oyuncudan oluşan kadrosunda Afrika kökenli 14 futbolcu var.

Kylian Mbappe’nin babası Kamerun, annesi Cezayir kökenli.

Samuel Umtiti Kamerun, Paul Pogba Gine, Blaise Matudi Angola, N’Golo Kante Mali, Oysmane Dembele Mali ve Moritanya, Corentin Tolisso Togo kökenli.

Yedeklerden Nabil Fekir, Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Steven Nzonzi, Presnel Kimpembe, Adil Rami ve Djibril Sidibe de Afrika kökenli.

Genelde Fransızlar onlara ‘beur’ (Afrika kökenli gençleri tanımlamak için kullanılan terim) diyor.

Tabii Alman-Portekiz kökenli Antoine Griezmann, İspanyol kökenli Lucas Hernandez de var.

Ama onlara ‘beyaz Fransız’ gözüyle bakılıyor.

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Fransa ilk kez 1998’de Dünya Kupası’nı kazanıp şampiyon oldu.

O takımda da Afrika kökenli milliler vardı.

Finalde Brezilya’yı 3-0 yenen Fransa’nın 2 golünü Cezayir kökenli Zinedine Zidane attı.

Fransızlar o zaman da bayram etti.

Ama nedense şu anda ismi ‘Rassemblement National’ (RN) ‘Ulusal Birleşme’ olarak değiştirilen aşırı sağcı, ırkçı ‘Front National’ (FN) ‘Ulusal Cephe’nin o dönemdeki Genel Başkanı Jean Marie Le Pen’in, 1996 yılında Fransa’nın Avrupa Şampiyonası yarı finalinde elenmesi üzerine “Yurtdışından oyuncular toplayıp, bu milli takıma ‘Fransa Milli Takımı’ demek doğru olamaz” sözlerine doğru dürüst tepki gösterilmedi.

“Afrika kökenliler de, diğer göçmen kökenliler de Fransızdır. Hepimiz Fransızız. Hepimiz Fransa’yız” sesleri yükselmedi.

2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda ilk turda elenmesi üzerine göreve getirilen yeni teknik direktör Laurent Blanc, hezimetin faturasını ‘siyahlara’ kesti.

Laurent Blanc, bazı kulüp temsilcileriyle yaptığı bir değerlendirme toplantısında, “İspanyollar bana, ‘Bizim problemimiz yok. Bizim hiç siyahımız yok’ dediler” şeklinde ırkçılık kokan bir yaklaşım sergiledi.

Bu söyledikleri ortaya çıkına özür diledi.

Ama kafalardaki ırkçılığın tetiklenmesinler belki istemeyerek de olsa katkıda bulundu.

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İşte Kylian Mbappe’nin doğup büyüdüğü Bondy kentindeki ‘çatlak sesler’, Fransa’nın, Afrika kökenli millilerin de katkısıyla Dünya Şampiyonu olduklarını bile bile ırkçılık yapmaktalar.

İşte bu ırkçılara en güzel yanıtı, Fransa’nın Lagny-sur-Marne kentinde Fransız olarak dünyaya gelen milli futbolcu Paul Pogba verdi.

25 yaşındaki genç oyuncu, “Bu Fransa, bu güzel Fransa, bütün renklerin bir arada yaşadığı Fransa. Hepimiz Fransızız ve bu formayı taşımaktan dolayı mutluyuz. Fransa böyle güzel. Onu böyle seviyoruz ve hep seveceğiz” dedi.

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ABD eski Başkanı Barack Obama da ırkçı yaklaşımları kınarken, göçmen kökenli millilere sahip çıktı.

Obama, 5 yıl önce yaşamını yitiren Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın 100’üncü yaş günü vesilesiyle Johannesburg’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Bugün, ötekinde kendimizi görüyoruz, ortak umutları, ortak hayalleri paylaşıyoruz. Bu duygu, dinsel, ırksal, cinsel, bütün ırkçı ve ayrımcı duygulardan daha güçlüdür. Bunu anlamak istiyorsanız, Dünya Kupası’nı kazanan Fransız futbol takımına sorun. Çünkü bu çocukların hiçbiri Galyalılara (Fransızların ataları) benzemiyor. Ama onların hepsi Fransız. Onlar Fransız” dedi.