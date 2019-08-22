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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
22.08.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

'Futbolcular maçta kask taksın'

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'Futbolcular maçta kask taksın'

Alman Futbol Ligi Bundesliga temsilcilerinden Paderborn'un futbolcusu Klaus Gjasula, futbolcuların maçlarda kask takmalarının önerdi.

29 yaşındaki futbolcu, kask önerisini futbolcuların sağlığı için gerekli olduğunu savundu.
Arnavut kökenli Gjasula, ikili mücadele sırasında rakibiyle çarpışmış ve kafasını kırmıştı. Tecrübeli futbolcu bu yüzden 2013 yılından beri forma giydiği tüm maçlara kafasına kask takarak çıkıyor. Gjasula “Futbolcuların kafasına kask takarak maça çıkmasını ben lüzumlu görüyorum. Tüm futbolcuların kask ile oynaması iyi olur. Sahada belki komik bir görüntü oluşacaktır. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Sağlık öncelikli. Her şeyden önce sağlık gelir” dedi.

GÜVENDE HİSSEDİYORUM
Tecrübeli futbolcu kaskla oynamasıyla ilgili ise “Ben kask takıp sahaya çıkınca kendimi güvende hissediyorum. Kask sayesinde bana 'Bir şey olmaz' hissini alıyorum” dedi.

Futbolcular maçta kask taksın

Paderbornlu futbolcu, kask kullanılmasının futbolda sık sık rastlanan kafa yaralamalarının önüne geçeceğini de savundu. Almanya'da geçtiğimiz haziran ayında alınan kararla birinci ve ikinci ligde mücadele eden 36 takımın kadrosunda bulunan tüm futbolculara, sezon öncesi beyin sarsıntısı riskine karşılık muayene zorunluluğu getirilmişti.

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