'Futbolcular maçta kask taksın'
Alman Futbol Ligi Bundesliga temsilcilerinden Paderborn'un futbolcusu Klaus Gjasula, futbolcuların maçlarda kask takmalarının önerdi.
29 yaşındaki futbolcu, kask önerisini futbolcuların sağlığı için gerekli olduğunu savundu.
Arnavut kökenli Gjasula, ikili mücadele sırasında rakibiyle çarpışmış ve kafasını kırmıştı. Tecrübeli futbolcu bu yüzden 2013 yılından beri forma giydiği tüm maçlara kafasına kask takarak çıkıyor. Gjasula “Futbolcuların kafasına kask takarak maça çıkmasını ben lüzumlu görüyorum. Tüm futbolcuların kask ile oynaması iyi olur. Sahada belki komik bir görüntü oluşacaktır. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Sağlık öncelikli. Her şeyden önce sağlık gelir” dedi.
GÜVENDE HİSSEDİYORUM
Tecrübeli futbolcu kaskla oynamasıyla ilgili ise “Ben kask takıp sahaya çıkınca kendimi güvende hissediyorum. Kask sayesinde bana 'Bir şey olmaz' hissini alıyorum” dedi.
Paderbornlu futbolcu, kask kullanılmasının futbolda sık sık rastlanan kafa yaralamalarının önüne geçeceğini de savundu. Almanya'da geçtiğimiz haziran ayında alınan kararla birinci ve ikinci ligde mücadele eden 36 takımın kadrosunda bulunan tüm futbolculara, sezon öncesi beyin sarsıntısı riskine karşılık muayene zorunluluğu getirilmişti.
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