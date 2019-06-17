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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bild, Funke Foto Services
17.06.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Futbolcu Kerim, hakem Samet’i hastanelik etti!

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Futbolcu Kerim, hakem Samet’i hastanelik etti!

Bir üst lige yükselme maçında kendisine kırmızı kart gösteren Hakem Samet Alpaydın’a saldıran Kerim Küçük, hakemi hastanelik etti. Saldırıdan yardımcı hakem de nasibini aldı. Olayın daha da büyümesini sahaya giren polis önledi.

Almanya’da amatör futbol maçında çıkan kavgada hakemler hastanelik oldu. Sahaya polis girdi. Maç yarıda kaldı. Futbolcu ve seyircilerin saldırısına uğrayan iki hakem hastaneye kaldırıldı. Rakip takımın futbolcuları soyunma odasına polis eşliğinde dönebildi.

ŞAMPİYONLUK KAÇINCA ŞİDDETE BAŞVURDULAR
Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre bir üst lige yükselme maçında TuS Asterlagen ile Büdericher SV karşı karşıya geldi. Maç 3-0 devam ettiği sırada TuS Asterlagen futbolcuların bazıları şampiyonluğu kaçırdıklarını anlayınca maçı yöneten hakem Samet Alpaydın’a hakaret etmeye başladılar. Bir futbolcu hakeme küfür etti. Küfürbaz futbolcuya hakem kırmızı kart gösterdi. Bunu bahane eden TuS Asterlagen’lı futbolculardan bazıları bu kez hakeme saldırmaya kalktı. Kendisine saldıran futbolculardan Kerim Küçük’e de hakem kırmızı kart gösterdi. Yerel gazetelere yansıyan haberlere göre Kerim hakeme bu kez tekme attı. Takım arkadaşları da saha içinde hakemi kovalamaya başladı. Hakem Samet Alpaydın bu kez yüzüne de yumruk yedi.

Futbolcu Kerim, hakem Samet’i hastanelik etti

UÇAN TEKMEYLE VURDULAR
Saha içinde futbolcular Samet Alpaydın’a vururken, o sırada seyircilerden biri de yan hakeme uçan tekmeyle vurdu. Yediği tekme darbesiyle yere düşen hakemi bu kez bazı seyirciler tekmelemeye başladı. Araya girenler hakemin daha fazla darbe almasını önledi. Hakemleri sahaya giren polisler linç etmekten kurtardı. Rakip Takım Antrenörü Stefan Tebbe şiddet olaylarıyla ilgili şunları anlattı: “Hakemin yüzüne vurdular. Yardımcı hakeme karate yaptılar. Benim futbolcumu dövdüler. Biz hakemi korumak için çaba harcadık.” Bölge Hakem Sorumlusu ise saha içinde yaşananlarla ilgili “Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Kavgaya karışanların hepsi asosyal tutum gösterdiler” dedi.

ÖMÜR BOY CEZA ALSINLAR
Futbolcularının kavgaya karışmasından dolayı büyük üzüntü ve kızgınlık yaşayan TuS Asterlagen Antrenörü Tugay Yılmazer, yaşananlardan dolayı özür diledi. Kavgaya karışanların ömür boyu sahalardan men cezası almasını öneren Tugay Yılmazer “Maçı izleyen 350 seyirciyle harika bir atmosfer yaratılmıştı, ancak bu görüntüler ortaya çıktı. Olaya karışan ve sorumluluğu olanlara en ağır cezalar verilmeli. Ben ömür boyu men cezası öneriyorum” dedi. Öte yandan TuS Asterlagen kulübü yönetimi de sosyal medya hesabı Facebook’tan yayınladığı mesajla hakemlerden, ailelerden ve seyircilerden takım adına özür diledi.

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