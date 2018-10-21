Futbol takımı faciadan döndü
Afyonkarahisar'da, seyir halindeki takım otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kırşehir'den Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden, Okan Karakaya idaresindeki 48 AS 405 plakalı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup takımlarından Kırşehir Çayağzıspor takımının oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, içeride bulunanları tahliye etti. Yangın, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kırşehir Çayağzıspor takımının bugün, BAL Liginde Sandıklı'da Sandıklı Belediyespor'la karşılaşacağı öğrenildi.
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