Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFutbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!
GeriAvrupa Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
12.11.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!

Sağlık görevlileri futbol maçlarının öne çıkmayan kahramanlarıdır. Malezya ile Tayland arasında oynanan karşılaşmada olaylar biraz daha farklı gelişti...

Malezya ve Tayland arasında oynanan U-19 maçında futbol sahalarında görülmemiş bir hadise yaşandı.

Asya 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmasının 81’inci dakikasında oyun durdu. Sakatlanan bir Malezyalı oyuncuya müdahale etmek için sağlık ekipleri sahaya girdi.

Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü

O esnada maç 0-0 devam ediyor ve beraberlik Malezya’nın tur atlamasına yetiyordu. Tedavinin ağırdan alınmasına sinirlenen hakem, sağlık görevlisine ‘zaman geçirdiği gerekçesiyle’ sarı kart gösterdi.

Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü

Öte yandan oyunu bir an önce başlatmak isteyen Tayland takımının telaşı birkaç dakika sonra geri tepti. Oyun tekrar başladıktan bir dakika sonra Malezya Umar Hakeem ile golü buldu. Karşılaşmayı kazanan Malezya Özbekistan’da düzenlenecek Asya 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Malezya’nın eleme sürecinde karşılaştığı en dişli rakip Tayland oldu. Malezya daha önce Bruni’yi 11-0, Kuzey Mariana Adaları’nı 10-0 mağlup etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle