Futbol maçı ırkçı tezahürattkan dolayı yarıda kesildi

Albacete'de forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecanolu taraftarları stadyumda anons yaparak iki kez uyaran hakem Jose Luis Lopez Toca, Zozulya'ya destek olmak için ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Albacete takımının kararını da dikkate alarak son 45 dakikayı oynatmadı. Ukraynalı futbolcuyu ülkesindeki aşırı sağcı gruplara bağlı olmakla suçlayan Rayo Vallecanolu taraftarlar, maç boyunca "Zozulya bir Nazisin" diye bağırarak, hakaret içerikli tezahüratlar yaptı. Zozulya, 2016-2017 sezonunun ortasında Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı bu takımda forma giyemeden sözleşmesini feshederek ayrılmak zorunda kalmıştı.