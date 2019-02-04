Futbol kasabı Tyrone Mings
Reading ile Aston Villa arasında oynan maçta Tyrone Mings ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Nelson Oliveira tanınmaz hale geldi. Mings'in daha önce de Zlatan Ibrahimovic'e benzer bir şekilde müdahalede bulunması, hareketin kasıtlı yapılmış olabileceği şeklinde yorumlandı.
İngiltere Championship'te Reading'in sahasında Aston Villa'yı konuk ettiği maçta korkunç bir sakatlık anı yaşandı. Reading'in Nelson Oliveira, girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, Aston Villa forması giyen savunma oyuncusu Tyrone Mings, Portekizli santrforun yüzüne doğru bastı. Oliveira kanlar içerisinde yerde kalırken suratı tanınmaz hale geldi.
Yüzüne aldığı bu darbenin ardından hastanelik oldu.
Tyrone Mings bu pozisyonda herhangi bir kart görmedi.
Aynısını İbrahimovic'e de yapmıştı
Tyrone Mings Premier Lig'de oynadığı dönemde de Zlatan Ibrahimovic'le benzer bir pozisyon yaşamıştı. İsveçli yıldızın kafasına basan Mings'e İngiltere Futbol Federasyonu görüntüleri izleyerek 5 maç men cezası vermişti.
O pozisyonun ardından Ibrahimovic de Mings'e diresek atmış ve 3 maç ceza almıştı.
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