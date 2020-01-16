Futbol heyecanı başlıyor

DÖRT haftalık futbol hasreti yarın akşam sona eriyor. Bundesliga'da 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısı yarın akşam Schalke ve M'Gladbach arasında oynanacak maçla start alıyor. İki takım arasındaki karşılaşma Gelsenkirchen kentinde saat 20.30'da oynanacak. Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak ile Alman milli Suat Serdar'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor.

LİDER UNION BERLİN'İ AĞIRLIYOR

Sezonun ilk yarısını 37 puanla lider kapatan RB Leipzig, ligin yeni takımı Union Berlin'i ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma cumartesi akşamı saat 18.30'da başlayacak. Ligin en iyi hücum futbolunu oynayan RB Leipzig, son 10 lig maçında hiç yenilmedi. Son 8 karşılaşmada da en az üç gol atan RB Leipzig, bu alanda lig tarihinde bir de rekor kırdı.İki takım arasında oynan ilk maçı RB Leipzig Berlin'de 4-0 kazanmıştı.

RB Leipzig'in golcü futbolcusu Poulsen'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Ligin güçlü ekiplerinden Dortmund ise Augsburg deplasmanına çıkıyor. Cumartesi saat 15.30'da oynanacak maçta sarı siyahlılar favori görünüyor. Dortmund son sekiz deplasman maçından sadece birini kaybetti. Dortmund bu maçta forvetine güveniyor.

BAYERN MÜNİH BERLİN'DE

Son şampiyon Bayern Münih, Berlin deplasmanına çıkıyor. Bayern Münih'e son yıllarda oldukça ters gelen Hertha Berlin, güçlü rakibiyle oynadığı son 6 maçta sadece birini kaybetti. Son dört lig maçında ise yenilmedi. Bayern Münih'de Kimmisch kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta oynayamayacak. Golcü futbolcu Lewandowski'nin ise iyileştiği ve ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Haftanın son maçı ise Paderborn ile Leverkusen arasında oynanacak.

Paderborn'da pazar günü oynanacak maçın başlama saati 18.00.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Schalke – M'Gladbach (20.30)

CUMARTESİ

Augsburg – Dortmund (15.30)

Köln – Wolfsburg (15.30)

Hoffenheim – Frankfrut (15.30)

Düsseldorf – W. Bremen (15.30)

Mainz – Freiburg (15.30)

RB Leipzig – Union Berlin (18.30)

PAZAR

Hertha Berlin – B. Münih (15.30)

Paderborn – Leverkusen (18.00)