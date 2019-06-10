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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
10.06.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Frontex: AB sınırlarında 5 bin polis açığı var

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Frontex: AB sınırlarında 5 bin polis açığı var

Kaçak mülteci göçü girişinin devam ettiği AB ülkeleri, sınırlarını daha fazla güvence altına almak istiyor. Avrupa sınır polisi ajansı Frontex, sınırlarda halen 5 bin polis açığı bulunduğunu duyurdu.

YASADIŞI mülteci göçünü engellemek isteyen AB ülkeleri, sınır güvenliğini artırmak istiyor. Avrupa sınır güvenliği ajansı Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, AB sınırlarında 5 bin polis açığı tespit ettiklerini belirterek “AB sınırlarında kağıt üzerinde 115 bin sınır polisi görevli görünüyor. Ama bu sayı doğru değil. 5 bin sınır polisi açığı var” dedi.

Frontex: AB sınırlarında 5 bin polis açığı var

24 BİN KAÇAK GİRİŞ TESPİT EDİLDİ
AB üyesi ülkelerle konuyu görüştüklerini açıklayan Leggeri, az sınır polis memuru çalıştıran ülkelerin adını ise vermedi. Frontex’in verdiği sayıya göre bu yılın ilk dört ayında AB’ye 24 bin kaçak giriş kaydedildi. Frontex 2027 yılına kadar AB sınırlarında 10 bin sınır polisi istihdam etmeyi planlıyor.

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