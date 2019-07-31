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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
31.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek

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Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında İznik Gölü’nde jeologlarla birlikte sürdürülen araştırmalara, Fransa Ulusal Araştırma Ajansı’dan 48 ay için 410 bin Euro destek geldi.

İZNİK Gölü’nün farklı derinliklerinden alınan karot numuneleri ile göl havzasında antik flora ile faunadaki değişimler, bunlara iklimlerin etkisi ve İznik’te yaşanan depremlerin araştırılması maksadıyla Nisan 2019’da başlatılan proje, uluslararası ve disiplinler arası bir şekilde ilerliyor.

Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek


Arkeologlar ve jeologlardan oluşan bilim heyetinde BUÜ Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Derya Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz, Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal bulunuyor. Heyette ayrıca İngiltere Leicester Üniversitesi, Fransa Grenoble Alpes Üniversitesi, Paris Cite Üniversitesi, Fransa’nın Savoie Mont Blanc Üniversitesi, İsviçre Bern Üniversitesi ve ABD Austin Üniversitesi’nden akademisyenler görev yapıyor.
Prof. Dr. Mustafa Şahin, yürütülen çalışmaların sonunda çok önemli bilimsel bulgular elde edeceklerini ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.

 

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