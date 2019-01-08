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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraf: Facebook
08.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

50 yaşındaki Fransız yazardan ‘50 yaş kadın’ polemiği

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50 yaşındaki Fransız yazardan ‘50 yaş kadın’ polemiği

“50 yaş üstü kadınlar âşık olmak için çok yaşlı” diyen Fransız yazar Yann Moix, ülkesinde tepki çekti. Sosyal medyada ise birçok kişi 50 yaşındaki Moix ile dalga geçti.

MARIE Claire dergisine konuşan Yann Moix, 50 yaş üstü kadınlara âşık olamadığını, bu kadınları ‘çok yaşlı’ bulduğunu söyledi. Moix, “Genç kadınların vücutlarını tercih ediyorum. Bütün mesele bundan ibaret. 25 yaşındaki bir kadının vücudu olağanüstüdür. 50 yaşındaki bir kadının vücudu hiç de olağanüstü değildir” dedi. Fransız yazar bu sözleri sonrası özellikle sosyal medyada şakayla karışık eleştirildi.
Fransız komedyen Marina Foïs, Twitter hesabından yaptığı şakada 49 yaşına girmek üzere olduğunu belirterek, ‘Moix ile yatmak için sadece 1 yıl 14 günü kaldığını’ söyledi. Sosyal medyada Moix ile dalga geçenlerden biri “50 yaş üstü kadınlar onun bu sözleriyle derin bir nefes almışlardır” derken, bir diğeri de yazara atıfla “50 yaş üstü kadınlar lütfen size görünmez olabilir mi?” diye sordu.
50 yaşın üstündeki bazı kadınlar ise Moix’yı protesto etmek için sosyal medyada vücutlarını gösteren bazı fotoğraflar paylaştı. Özellikle Asya kökenli kadınlarla beraber olmak istediğini de söyleyen Yann Moix ise aldığı eleştiriler sonrası RTL Radyosu’na konuştu. Moix, kadın zevkinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

 

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