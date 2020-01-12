Fransız polisine plastik mermi soruşturması

POLİSİN çok yakın mesafeden eylemcilere karşı plastik mermi kullandığını, ardından bir kişinin yere yığıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntüde aynı zamanda birçok polisin göstericilere copla saldırdığı görülüyor. Yasalara göre polis gösterilerde savunma silahlarını kullanırken en az 10 ila 50 metre arasında mesafe koruması gerekiyor.

Eylemi yakından takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Dursun Aydemir de Paris’teki Lyon Garı çevresinde polisin fırlattığı gaz kapsülünün sol bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydemir’e ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Başta Paris olmak üzere ülke genelinde emeklilik reformuna karşı gösteriler düzenlenmiş, Paris’teki eylemde polisle göstericilerin arasında zaman zaman arbede yaşanmış, polis biber gazıyla müdahale etmişti. Sarı yeleklilerin gösterilerinin başladığı günden bu yana ilk kez geçen ay 2 polis, göstericilere şiddet uyguladıkları gerekçesiyle cezalandırılmıştı. Bir polise 4 ay tecilli hapis ve bin Euro para cezası verilmiş, diğer polis ise 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı. ÜLKEDE TARTIŞMA KONUSU

Polisin, 17 Kasım 2018’de başlayan eylemlerde şiddet uygulaması ülkede tartışma konusu oluyor. IGPN, polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlatmıştı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi nedeniyle 4 kişinin gözünden yaralandığını itiraf etmişti. AA MUHABİRİ DE YARALANMIŞTI

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son 1 yılda düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi yaralandı.

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın da 5 Aralık’ta Paris’teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken gözünden yaralanmıştı. Görgü tanıklarının beyanına göre, Yalçın’ın gözüne Fransız polisinin kullandığı plastik bomba isabet etti.