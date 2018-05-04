Fransız mahkemesinden İslamofobik sözlere 5 bin euro ceza
2016 yılında Fransız Devlet Televizyon Kanalı’nın ‘C vous’ programına katılan gazeteci Eric Zemmour, İslamofobik sözlerinden dolayı 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.
PARİS Temyiz Mahkemesi, 6 Eylül 2016 yılında yayınlanan televizyon programında İslamofobik sözler söyleyen gazeteci Eric Zemmour’u affetmedi. Dün davada mahkeme heyet başkanı, Zemmour’un sözlerinin tüm Müslüman toplumunu hedef aldığı ve ayrımcılığı teşvik ettiği için suç olduğunu açıkladı. Mahkeme, gazeteciye 5 bin euro para cezası verdi.
Zemmour, iki yıl önce katıldığı televizyon programında, “Müslümanlara İslam ve Fransa arasında seçme şansı verilmesi gerekir. Fransa 30 yıldan beri işgal altında. Banliyölerde oturan başörtülü genç kızların cihat ederek o toprakları İslamlaştırma kavgası içinde” demişti.
2011 yılında da yabancı karşıtı sözlerinden dolayı yargılanan Eric Zemmour, Le Figaro’daki köşe yazılarından ve sık sık davet edildiği programlarından yabancı ve İslam düşmanlığıyla tanınıyor.
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