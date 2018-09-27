Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı
Daha önce Fransa’da kasap ve şarküteri dükkanlarına saldırılar düzenleyen ve 1 kasabın ölümüne neden olan veganlar, dün gece Fransa genelinde kesimhanelerin önünde kesilen hayvanlar için mumlar yakarak sabaha kadar gösteri yaptı. Veganlara tepki gösteren kasaplar ise yaktıkları ateşlerde et ürünleri pişirerek karşı gösteri düzenledi.
HAYVANSAL ürünlerin tüketimine karşı çıkan ‘269 Liberation Animale’ derneğinin Fransa’nın 5 ayrı bölgesinde düzenlediği eyleme katılan veganlar Metz, Talaudiere, Houdan, Bazas ve Lamballe kentlerindeki kesimhanelerin önünde bir araya gelerek gece boyunca gösteri yaptı. Fransa’da her gün yaklaşık 3 milyon hayvanın tüketim amacıyla kesildiğini ileri süren göstericiler, kesilen hayvanlar için mumlar yaktı ve hayvan haklarına vurgu yapan bildiriler okudu.
İNADINA ET PİŞİRİP DAĞITTILAR
Veganların gösterilerine tepki gösteren ve kesimhanelerin önünde toplanan kasap ve şarküteri çalışanları da Fransız mutfağında et ürünlerinin önemli yer tuttuğuna işaret ederek, kurdukları tezgahlarda hayvansal ürünler pişirip çevredekilere ikram etti. Gösteriler sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.
KASAPLARIN ÖNÜNE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Hayvan hakları savunucuları ve veganlar, daha önce de ülkedeki çok sayıda kasap ve şarküteri dükkanına saldırı düzenlemiş ve 1 kasap bu saldırılarda hayatını kaybetmişti. Lille kentinde yapılacağı açıklanan bir festival, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş, kasap ve şarküteri dükkanlarının önüne güvenlik görevlileri yerleştirilmişti.
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