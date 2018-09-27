Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
AA
27.09.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

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Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

Daha önce Fransa’da kasap ve şarküteri dükkanlarına saldırılar düzenleyen ve 1 kasabın ölümüne neden olan veganlar, dün gece Fransa genelinde kesimhanelerin önünde kesilen hayvanlar için mumlar yakarak sabaha kadar gösteri yaptı. Veganlara tepki gösteren kasaplar ise yaktıkları ateşlerde et ürünleri pişirerek karşı gösteri düzenledi.

HAYVANSAL ürünlerin tüketimine karşı çıkan ‘269 Liberation Animale’ derneğinin Fransa’nın 5 ayrı bölgesinde düzenlediği eyleme katılan veganlar Metz, Talaudiere, Houdan, Bazas ve Lamballe kentlerindeki kesimhanelerin önünde bir araya gelerek gece boyunca gösteri yaptı. Fransa’da her gün yaklaşık 3 milyon hayvanın tüketim amacıyla kesildiğini ileri süren göstericiler, kesilen hayvanlar için mumlar yaktı ve hayvan haklarına vurgu yapan bildiriler okudu.

Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

İNADINA ET PİŞİRİP DAĞITTILAR
Veganların gösterilerine tepki gösteren ve kesimhanelerin önünde toplanan kasap ve şarküteri çalışanları da Fransız mutfağında et ürünlerinin önemli yer tuttuğuna işaret ederek, kurdukları tezgahlarda hayvansal ürünler pişirip çevredekilere ikram etti. Gösteriler sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

KASAPLARIN ÖNÜNE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Hayvan hakları savunucuları ve veganlar, daha önce de ülkedeki çok sayıda kasap ve şarküteri dükkanına saldırı düzenlemiş ve 1 kasap bu saldırılarda hayatını kaybetmişti. Lille kentinde yapılacağı açıklanan bir festival, güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş, kasap ve şarküteri dükkanlarının önüne güvenlik görevlileri yerleştirilmişti.

Fransız kasaplar, gösteri yapan veganların karşısında et pişirip dağıttı

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