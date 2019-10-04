Fransız iş insanı, Le Pen’in partisine 8 milyon Euro borç vermiş
Fransa’da Marine Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’ne (RN) 2017’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Fransız bir iş insanı tarafından 8 milyon Euro borç verildiği ve bu ödeminin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bir bankada yapıldığı ortaya çıktı.
FRANSIZ Mediapart internet sitesinin haberinde, Fransız iş insanı Laurent Foucher’in RN’e 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 8 milyon Euro borç verdiği ve bu ödemenin havale yoluyla BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki bir bankadan yapıldığı belirtildi. Haberde, RN’in bu para sayesinde Fransa’da bankaya olan borcunu kapattığı kaydedildi. Siyasi partilerin finansmanlarını kontrol eden resmi kurumun da geçen yıl RN’den verilen 8 milyon Euro borçla ilgili açıklama istediği ifade edildi.
‘SOSYALİST PARTİ İÇİN DE YAPARDIM’
RN’e borç veren Foucher, Mediapart’a yaptığı açıklamada, “Bunu ideolojik sebeplerden yapmadım. Başka birisi için de yapmadım. Bende 8 milyon Euro para vardı. Bana ölüm kalım meselesi olduğunu söylediler. Bunu herkes için yapardım. Hayatım her zaman başkalarına yardım etmek için var. Kim olursa olsun. Söz konusu Sosyalist Parti olsaydı, bunu onun için de yapardım” dedi.
‘300 BİN EURO KOMİSYON ÜCRETİ ALMIŞ
Haberde, Foucher’in Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Claude Gueant’a yakın bir ismi olduğu aktarıldı. Foucher’in RN’e borç vermesi için eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Jean-Luc Schaffhauser’in aracı olduğu bilgisi paylaşılan haberde, Marine Le Pen’e yakın isim olan Schaffhauser’in 8 milyon Euro’dan 300 bin Euro komisyon ücreti almış olabileceği ifade edildi.
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