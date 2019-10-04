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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: AFP
04.10.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Fransız iş insanı, Le Pen’in partisine 8 milyon Euro borç vermiş

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Fransız iş insanı, Le Pen’in partisine 8 milyon Euro borç vermiş

Fransa’da Marine Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’ne (RN) 2017’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Fransız bir iş insanı tarafından 8 milyon Euro borç verildiği ve bu ödeminin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) bir bankada yapıldığı ortaya çıktı.

FRANSIZ Mediapart internet sitesinin haberinde, Fransız iş insanı Laurent Foucher’in RN’e 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 8 milyon Euro borç verdiği ve bu ödemenin havale yoluyla BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki bir bankadan yapıldığı belirtildi. Haberde, RN’in bu para sayesinde Fransa’da bankaya olan borcunu kapattığı kaydedildi. Siyasi partilerin finansmanlarını kontrol eden resmi kurumun da geçen yıl RN’den verilen 8 milyon Euro borçla ilgili açıklama istediği ifade edildi.

‘SOSYALİST PARTİ İÇİN DE YAPARDIM’
RN’e borç veren Foucher, Mediapart’a yaptığı açıklamada, “Bunu ideolojik sebeplerden yapmadım. Başka birisi için de yapmadım. Bende 8 milyon Euro para vardı. Bana ölüm kalım meselesi olduğunu söylediler. Bunu herkes için yapardım. Hayatım her zaman başkalarına yardım etmek için var. Kim olursa olsun. Söz konusu Sosyalist Parti olsaydı, bunu onun için de yapardım” dedi.

‘300 BİN EURO KOMİSYON ÜCRETİ ALMIŞ
Haberde, Foucher’in Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Claude Gueant’a yakın bir ismi olduğu aktarıldı. Foucher’in RN’e borç vermesi için eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Jean-Luc Schaffhauser’in aracı olduğu bilgisi paylaşılan haberde, Marine Le Pen’e yakın isim olan Schaffhauser’in 8 milyon Euro’dan 300 bin Euro komisyon ücreti almış olabileceği ifade edildi.

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