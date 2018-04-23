Fransız İçişleri Bakanı’na ‘Devlet otoritesini göster’ çağrısı
Fransız milletvekilleri, göçmenlerin İtalya’dan Fransa’ya geçiş noktası olarak kullandığı bölgeyi kapatmaya giden aşırı sağcı grubu Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a şikayet ettiler.
FRANSA İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Ulusal Mecliste ‘aşırı sağcı gruplar’ hakkında şikayetleri dinleyip açıklama yaptı. Alpler’de göçmenlerin İtalya’dan Fransa’ya geçiş noktası olarak kullandığı bölgeyi kapatmaya giden ve ‘kimlikçi jenerasyon’ olarak adlandırılan yüzlerce aşırı sağcı tarafından oluşturulan grup Ulusal Mecliste eleştirildi. ‘Kimlikçi Jenerasyon’ operasyonunu kınayan Fransız Bakan, aynı zamanda bu grubun reklamını yapıp ‘gücü olmayan grubu güçlü göstermek yanlışına düşmemek gerektiğini’ ifade etti.
‘POLİSLİK TASLIYORLAR’
“Fransa’da tek bir şey hüküm sürer, o da her yerde garantilediğimiz Cumhuriyet düzenidir” diyen Bakan Collomb’a, ‘Kimlikçi Jenerasyon’ grubunu şikayet eden solcu vekiller de ‘devlet otoritesini gösterme’ çağrısında bulundu.
Solcu vekillerce ‘kabul edilemez’ ve ‘mide bulandırıcı’ olarak nitelendirilen aşırı sağcı operasyonlarından göçmenlerin korunması gerektiği ve bu grupların bölgede ‘polislik tasladığı’, en yakın zamanda da durdurulması gerektiği ifade edildi.
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