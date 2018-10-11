Fransız doktorlar alkole yüksek vergi istedi
Fransa’da doktorlar, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn’e açık mektup yazarak alkol ürünlerine daha yüksek vergiler konulmasını istedi. Yılda 49 bin kişinin alkol nedeniyle öldüğü ülkede alkol en büyük ikinci kanser nedeni.
FRANSA’da, aralarında alkol ve bağımlılıkla mücadele derneklerinin yöneticilerinin de bulunduğu doktorlar, Sağlık Bakanı Agnes Buzyn’e açık bir mektup yazarak alkol ürünlerine daha çok vergi konulması çağrısı yaptı.
“Sayın Bakan, Fransız halkını alkole karşı koruyun” başlıklı mektupta, Fransa’da alkolün zararları ve ülke halkının geleceği açısından ortaya koyduğu tehditlere karşı yeteri kadar mücadele edilmediği belirtildi.
Ülkede sigaraya uygulanan vergi artışından sonra sigara fiyatlarının arttığı ve bu sayede 1 milyon kişinin sigarayı bıraktığı belirtilen mektupta, aynı şekilde alkol ve alkol ürünlerine de vergi artışı uygulanması çağrısı yapıldı.
SADECE SOSYAL ZARARI 120 MİLYAR EURO
Fransa’da yılda 49 bin kişinin doğrudan alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen mektupta, alkolün, kanser hastalığının ikinci nedeni, 15-30 yaşları arasında ölüm ve erken bunamanın birinci nedeni olduğu bilgileri verildi. Mektupta ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının yarısında alkolün rolü bulunduğu ve yılda 120 milyar euro sosyal zarara neden olduğu da eklendi.
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