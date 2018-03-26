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Fransız belediyesine FETÖ tepkisi

AA
26.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

Fransa’nın başkenti Paris’te Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Seine Saint-Denis Şubesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Montfermeil Derneği ve Türk Federasyon Derneği, FETÖ’ye destek verdiği gerekçesiyle Clichy-Sous-Bois Belediyesi’ni kınayan ortak bildiri hazırladı.

UETD Seine-Saint-Denis Şubesi Başkanı Mehmet Kök, Clichy-Sous-Bois Belediye binasının önünde yaklaşık 20 Türk vatandaşının katılımıyla bildiriyi Fransızca okudu. Bildiride, UETD Seine Saint-Denis Şubesi, DİTİB Montfermeil Derneği ve Türk Federasyon Derneği olarak belediye binasının önünde toplandıkları ancak Belediye Başkanı Olivier Klein’in burada çok sayıda vatandaşın katılmasını engellediği vurgulandı. 

“Clichy-Sous-Bois Belediyesi kendilerine ait salonu, Etude Plus adıyla FETÖ tarafından Fransa’da kurulmuş derneğe kiraladı. Bugün burada bu belediyeyi kınamak için bir araya geldik” denilen bildiride, FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunduğu, Türk vatandaşlarının cesaretiyle darbenin başarısız olduğu ve 259 kişinin şehit edilip, 2 bin 500 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Fransız belediyesine FETÖ tepkisi

‘FETÖ ÜYELERİ DEVLETE SIZIYOR’
Bildiride, “Bugün Etude Plus gibi derneklerin faaliyetlerine tepki göstermek ve FETÖ terör örgütü üyelerinin devletin içine nasıl sızdıklarını anlatmak için de buradayız” denildi. FETÖ terör örgütü üyelerinin zeki ve başarılı Türk vatandaşlarını genç yaştan itibaren örgütün içine kattıklarının ve bu gençleri devletin önemli kademelerine yerleştirerek onlardan faydalandıklarının belirtildiği bildiride şu ifadeler kullanıldı:
“Türk dernekleri olarak Clichy-Sous-Bois Belediye Başkanı Klein’a bu konudaki endişelerimizi ve bunlara destek verilmemesi gerektiğini söyledik. FETÖ tarafından Fransa’da kurulmuş bunun gibi dernekler ülkedeki Türklerin sözcüleri değildir. Ülkedeki ve Avrupa’daki Türklerin imajını yıkmaya çalışan bu yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘DESTEĞİ KESİN’ ÇAĞRISI
Kök, FETÖ bağlantılı oluşumların, Fransız belediyeleri ve yetkililerinden destek gördükleri için bu ülkedeki faaliyetlerini sürdürebildiklerine dikkati çekerek, “Fransız yetkililere ülkedeki FETÖ üyelerine verdikleri desteği kesmesi için çağrıda bulunuyorum” dedi.
Ülkedeki FETÖ örgütüne mensup kişilerin Fransa’daki Türklerden destek alamadığının altını çizen Kök, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu yapıya ait derneklerin Fransa’da etkilerinin azaldığını ifade etti.

Etiketler: avrupadan haberler , PROTESTO
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