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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP, Getty Images
26.09.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Fransa’nın eski başbakanı, İspanya’da belediye başkanlığına aday oldu

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Fransa’nın eski başbakanı, İspanya’da belediye başkanlığına aday oldu

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls, İspanya’nın Barselona kentinde gelecek yıl mayıs ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Valls, uzun süredir tartışmalara neden olan adaylık konusuyla ilgili kararını kamuoyu ile paylaştı. Barselona’da basın toplantısı düzenleyen Valls, “Barselona’nın belediye başkanı olmak istiyorum” dedi. Valls, adaylık kararı aldıktan sonra Fransa’daki milletvekilliği görevinden de istifa edeceğini kaydetti. 
Barselona doğumlu olan 56 yaşındaki Valls, 20 yaşında Fransız vatandaşlığına geçmişti. İtalyan kökenli bir anne ve Katalan bir babanın oğlu olan Valls’in, İspanyol aristokrasisi ile yakın ilişkileri Fransa’da mensubu olduğu Sosyalist Parti (PS) içerisinde eleştirilmişti.
Fransa Ulusal Meclisi’nde 2002’den bu yana milletvekili olan Valls, 2012-2014 yıllarında François Hollande döneminde İçişleri Bakanlığı, 2014-2016 arasında ise Başbakan olarak görev yapmıştı. 

Fransa’nın eski başbakanı, İspanya’da belediye başkanlığına aday oldu

KAYBEDİNCE RAKİBİ DESTEKLEMİŞTİ
Fransa’da 2017’deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan Valls, PS içerisinde düzenlenen aday belirleme ön seçimini Benoit Hamon’a karşı kaybetmişti. Valls, partisi tarafından belirlenen ‘kazanan adayı destekleme prensibine’ uymayarak Hamon yerine Emmanuel Macron’a desteğini ilan etmişti. 
Manuel Valls, İçişleri Bakanı ve Başbakan olarak görev yaptığı dönemlerde “sol partinin sağcı politikalar yürüten temsilcisi’ olmakla eleştiriliyordu.

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