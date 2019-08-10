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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Tolga YANIK / KONYA, DHA
10.08.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Fransa’dan tatile gitmişti! Minibüsçüyü uyarınca...

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Fransa’dan tatile gitmişti! Minibüsçüyü uyarınca...

Fransa’dan tatil için memleketi Konya’ya giden Ramazan Yaman (31), bindiği minibüste hızlı gittiği için uyardığı sürücü ve hat sahibi tarafından dövlülüp, çocuğuyla birlikte araçtan indirildiğini iddia etti.

Fransa’dan tatile gitmişti Minibüsçüyü uyarınca...OLAY, çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’nde meydana geldi. Fransa’dan tatil için memleketi Konya’ya giden Ramazan Yaman, duyma problemi olan çocuğunu hastaneye götürdü. Dönüşte de minibüse bindi. Çocuğunu koltuğa oturtup, kendisi de ayakta yolculuk eden Yaman, sürücüye hızlı gittiğini, aracın kalabalık olduğunu, yolcuların zarar görebileceğini söyledi. Uyarıya sinirlenen sürücü ile minibüsün hat sahibi, iddiaya göre Yaman’a küfür etti. Tepki gösteren Yaman’a hat sahibi, tekme attı. Sürücü de minibüsü durdurup, Yaman ve çocuğunu zorla araçtan indirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan olay sonrası polis merkezine gidip şikayetçi olan ve darp raporu alan Ramazan Yaman, şunları söyledi: “Böyle bir şeyin olduğuna halen inanamıyorum. Sadece hızlı gitmemesi konusunda uyardım. İnsanların zarar görebileceğini söyledim. Onlar ise bana küfürler etti. Yüzüme tekme atıp, beni ve oğlumu zorla minibüsten indirdiler. Mevlana şehrinde bunların olmasına üzülüyorum. Çocuğumun yanında bana bunları yaşattılar. Şikayetçiyim.”

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