Fransa’dan o yasaya onay! Başörtülü anne okul gezisine katılamayacak
Fransa’da başörtülü annelerin ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine eşlik etmesini yasaklayan yasa tasarısı, Fransa Senatosundan oy çoğunluğuyla onay aldı.
FRANSA’da ‘daha güvenilir bir okul için’ hazırlanan ve başörtülü anneleri hedef alan yasa tasarısı, sağcıların yoğun desteği ile Senatoda oy çoğunluğu ile onay aldı. Başörtülü annelerin, ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine katılmasını laiklik ilkesi öne sürülecek yasaklayan tasarısının, ‘tüm dini işaretlere’ karşı olduğu ve okul gezilerinde ebeveynlerin ‘geçici kamu görevlisi’ sıfatına sahip olması sebebiyle dini herhangi bir işaret taşımaması gerektiği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yasa tasarısını desteklediğini ve ‘gerçek bir sorunu çözmeye yönelik asil bir tartışma’ olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan sosyalist vekiller ise konunun hukuktan çok siyasi olduğunu ve senatörlerin bahane bulduklarını söyledi.
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