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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
20.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Fransa’dan o yasaya onay! Başörtülü anne okul gezisine katılamayacak

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Fransa’dan o yasaya onay! Başörtülü anne okul gezisine katılamayacak

Fransa’da başörtülü annelerin ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine eşlik etmesini yasaklayan yasa tasarısı, Fransa Senatosundan oy çoğunluğuyla onay aldı.

FRANSA’da ‘daha güvenilir bir okul için’ hazırlanan ve başörtülü anneleri hedef alan yasa tasarısı, sağcıların yoğun desteği ile Senatoda oy çoğunluğu ile onay aldı. Başörtülü annelerin, ilkokul çağındaki çocuklarının okul gezilerine katılmasını laiklik ilkesi öne sürülecek yasaklayan tasarısının, ‘tüm dini işaretlere’ karşı olduğu ve okul gezilerinde ebeveynlerin ‘geçici kamu görevlisi’ sıfatına sahip olması sebebiyle dini herhangi bir işaret taşımaması gerektiği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yasa tasarısını desteklediğini ve ‘gerçek bir sorunu çözmeye yönelik asil bir tartışma’ olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan sosyalist vekiller ise konunun hukuktan çok siyasi olduğunu ve senatörlerin bahane bulduklarını söyledi.

 

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