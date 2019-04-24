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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
24.04.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Fransa’daki Türk derneklerinden Macron’a 24 Nisan tepkisi

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Fransa’daki Türk derneklerinden Macron’a 24 Nisan tepkisi

Fransa’daki Türk dernekleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasına tepki gösterdi ve ortak yazılı bir açıklama yaptı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Fransa Türk Federasyonu, Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi bir süre önce onaylamasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Fransa’daki Türk dernekleri, mezhepçi mantıktan ilham alan baskıcı grupların halkların arasındaki diyaloğu ve barışı zedelemek için tarihi araçsallaştırmasını reddediyor” ifadesi kullanıldı.

‘FRANSA’DAKİ 800 BİN TÜRK BUNU KABUL ETMİYOR’
Fransa’da 50 yıldan fazladır varlığını sürdüren Türklerin, ülkenin kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, “Fransa’daki Türk dernekleri, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirmeyi doğru bulmuyor” değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, Bernard Lewis, Gilles Veinstein, Robert Mantran ve Luis Bazin gibi tarihçilerin ‘soykırım’ kavramının kullanmasına karşı çıktığı anımsatılarak, “Fransa’daki 800 bin Türk bu ayrımcılığı kabul etmiyor ve bunu anlatmaya devam edecek” denildi. Fransa Anayasa Mahkemesi, 2 yıl önce 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayabilecek şekilde ‘bazı suçların reddinin suç sayılmasına’ ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

 

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