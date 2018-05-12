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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.05.2018 - 18:54, Son Güncelleme:

Fransa'daki Tüklerden sözde soykırım anıtına tepki

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Fransa'daki Tüklerden sözde soykırım anıtına tepki

Fransa’nın kuzeybatısındaki Evreux kentinde yaşayan Türkler, şehirde 21 Nisan’da açılan sözde Ermeni soykırımı anıtına izin verilmesini protesto etti. Göstericiler Ruandalılara, Boşnaklara ve dünyanın farklı yerlerindeki soykırımlara sessiz kalan Fransız belediyesinin, sadece Ermeni iddialarını gündeme getirmesini kabul etmediklerini dile getirdi.

EVREUX Türk Fransız Kültür ve Spor Derneği öncülüğünde Evreux Belediyesi önünde başlayan protestoya katılanlar, “Tarihi tarihçilere bırakalım” yazılı dövizler taşıyarak ve slogan atarak şehir merkezinde yürüdü. Belediye yönetiminin bu kararla, şehirdeki Türk ve Ermeni kökenli vatandaşları karşı karşıya getirme riskini ortaya çıkardığını belirten göstericiler, Ruandalılara, Boşnaklara ve dünyanın farklı yerlerindeki soykırımlara sessiz kalan Fransız belediyesinin, sadece Ermeni iddialarını gündeme getirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransadaki Tüklerden sözde soykırım anıtına tepki

TARİHİ OLAYLARLA İLGİLİ KARARI SİYASİLER VEREMEZ
Dernek Başkanı Remzi Şekerci, “Evreux’de Belediye Başkanı tarafından açılışına izin verilen sözde Ermeni soykırımı anıtını protesto amacıyla birçok derneğin ortak görüşü ve katılımıyla bir yürüyüş düzenledik. Tarihin tarihçilere bırakılması ve tarihi olaylarla ilgili kararın siyasiler tarafından verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anıt aynı zamanda burada yaşayan Türk ve Ermeni kökenli vatandaşların bir arada barış içinde yaşama ortamına vurulan bir darbedir. Uluslararası toplumun ve tarihçilerin büyük bölümünün kabul etmediği bir iddiayı Fransa’da bir belediyenin 'soykırım' şeklinde bir anıt dikerek provokatif bir tavır almasını kabul etmiyor ve protesto ediyoruz" diye konuştu.

Fransadaki Tüklerden sözde soykırım anıtına tepki

2006'DA GERİ ADIM ATILMIŞTI
Normandiya Ermeni Dayanışma Derneğince (ANSA) finanse edildiği bildirilen anıt, Evreux Belediye Meclisi kararıyla 21 Nisan’da düzenlenen bir törenle şehir merkezinde açılmıştı. Anıtın açılışına izin verilmesini protesto eden Türk kökenli dernek ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Guy Lefrand’a tepki göstermişti. 2006 yılında şehirde benzer bir anıtın dikilmesi gündeme gelmiş, “soykırım” ifadesinin yer aldığı anıtın vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının itirazları sonrası değiştirilmesine karar verilmişti.

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