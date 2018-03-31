Fransa'da uçak otoyola çakıldı: 2 ölü
Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, kalktıktan kısa süre sonra A47 otoyoluna çakıldı. Biri pilot iki kişinin öldüğü olay sonrası otoyol tek yönle trafiğe kapatıldı. Paskalya tatili nedeniyle yola çıkan binlerce kişi olaydan etkinlendi.
KAMU yayıncısı France Bleu'de yer alan habere göre, ülkenin Loire bölgesinde turistik amaçlı kullanılan bir uçak öğle saatlerinde düştü. Çift motorlu uçağın kalkıştan kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle A47 otoyoluna çakıldığı ve uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
Haberde ayrıca kaza nedeniyle otoyolun tek yönlü olarak trafiğe kapatıldığı, bu durumdan Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
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