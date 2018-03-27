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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.03.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Fransa’da Türklere ait binada yangın çıktı

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Fransa’da Türklere ait binada yangın çıktı

Fransa’nın kuzeybatısındaki Flers kentinde Türklere ait iki katlı bir binada dün sabah saatlerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Flers Türk-Fransız Derneği Başkanı Selçuk Bilici, Çetin Ayda Odabaş’ın iş yeri olarak kullandığı ve üst katında Aktaş ailesinin yaşadığı binanın kundaklama sonucu yandığını söyledi.
Flers’de yaşayan Türk toplumunun olaya büyük tepki gösterdiğini belirten Bilici, bugün akşam saatlerinde binanın önünde Türkiye’nin Nant Başkonsolosu İshak Ebrar Çubukçu ve Flers Belediye Başkanı Yves Goasdoue’nın da katılacağı bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.
Yerel Ouest-France gazetesinde yer alan habere göre, Flers kentinin Pont Feron mahallesinde dün sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını 2 saat içerisinde söndürdü.
Haberde, yangının bir saldırı sonucu meydana geldiği, işyerinin iki terasında alevlerin yayıldığı, kafe olarak kullanılan iş yeri ve üst kattaki dairelerin ciddi hasar gördüğü belirtildi.
Yangının çıktığı sırada 12 kişinin olay yerinde olduğu belirtilen haberde, bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

BIÇAK VE COPLARLA SALDIRDILAR
Fransa’nın doğusunda bulunan Colmar kentinde de geçen hafta otobüs durağında bekleyen iki gence terör örgütü PKK yandaşlarının saldırdığı belirtildi. Bıçak ve cop taşıyan 10’a yakın kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Türk gencinin vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.
Saldırıya uğrayan gencin babası Durdu Akça, “Colmar Fuarı’nı gezdikten sonra otobüs durağında bekleyen iki gence saldırıda bulundular. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Polisin de daha dikkatli davranmasını ve güvenliğimizi sağlamasını bekliyoruz. Suç duyurusunda bulunduk. Saldırganların yakalanarak en kısa zamanda cezalarını çekmelerini istiyoruz” dedi.
Fransa’nın Grenoble kentinde geçen hafta Türklere ait bir markette çıkan yangında yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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