Fransa'da Türk golcü için sürpriz anlaşma!
Fransa Ligi takımlarından Nimes'te forma giyen milli futbolcu Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu.
Fransız basını, Umut Bozok'un gelecek sezon 2. Lig takımı Lorient'te forma giyeceğini duyurdu. Lorient'in yeni teknik direktörü Christophe Pelissier'in, 22 yaşındaki futbolcuyu bu transfere ikna ettiği belirtildi.
Lorient'in Umut Bozok için Nimes'e 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Türk golcüyle 4 yıllık anlaşma yapılacağı vurgulandı.
Nimes'te geride kalan sezon 25 lig maçına çıkan Umut Bozok, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
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