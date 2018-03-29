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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
29.03.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Fransa’da terörü övmek suçundan bir gözaltı daha

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Fransa’da terörü övmek suçundan bir gözaltı daha

Fransa’da geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medyan paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberde, ülkenin güneybatısındaki Saint-Gaudens kentinde yaşayan vejeteryan bir kadının, sosyal medyadan paylaştığı bir mesaj nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, geçen hafta Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda öldürülen ve markette kasap olarak çalışan kişinin ölümüne dair paylaşımda bulunan kadının, “Ne yani, bir katilin bir terörist tarafından öldürülmesi sizi şoke mi ediyor? Beni değil. Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mesajın, tepkiler üzerine kısa sürede silindiği belirtilen haberde, internet izleme ve takip görevini yürüten jandarma biriminin harekete geçerek, hayvan haklarını koruma faaliyetleriyle bilinen kadını gözaltına aldığı kaydedildi. Olay üzerine Saint-Gaudens savcılığının ‘terörü övme suçundan’ soruşturma açtığı kadın, acil yargılama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Fransa’da önceki gün de yine sosyal medyadan, “Macron’un bir seçmeni daha azaldı” şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier’e mahkeme tarafından, ‘terörü övmek suçundan’ bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezası verilmişti.
Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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