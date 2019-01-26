Fransa’da ‘Sarı Gece’ korkusu
Eylemlerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un istifasını istemeye kadar götüren Sarı Yelekliler, gösterilerin 11’inci haftasında da sokaktaydı. Başta Paris olmak üzere bir çok kentte gösteriler düzenleyen eylemciler, herkesi akşam saatlerinde düzenleyecekleri ‘Sarı Gece’ adlı eyleme davet etti. Polis, eylemin gece olması nedeniyle şiddet eylemlerinin artmasından çekiniyor. Pazar günü sokağa çıkacak olan Kırmızı Fularlılar da Sarı Yeleklilerin şiddet eylemlerini protesto edecek.
FRANSA’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin gösterileri 11’inci haftasında da devam etti. Sabah saatlerinden sokakları doldurmaya başlayan binlerce protestocu Paris’te iki ayrı yürüyüş yaptı. Denizaşırı Bakanlığından başlayan ilk yürüyüş birçok bakanlığın önünde devam etti. İkinci yürüyüş ise Şanzelize Caddesi’nden başlayıp Bastille Meydanı’na kadar sürdü.
GECE CUMHURİYET MEYDANI’NDA
‘Sarı Yelekliler’in sözcülerinden Eric Drouet, eylemcileri ‘Sarı Gece’ye davet etti. Yerel saatle 17.00’de başlayıp saat 22.00’de bitmesi planlanan gece eyleminin ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşmesi bekleniyor.
Çevik kuvvet biriminde görevli polisler ‘Sarı Gece’den endişeli. Polisler, gece eylemlerinde şiddetin oluşmasının kolaylaşacağına ve kişilerin kimliklerinin belirlemesinin zorlaşacağına dikkati çekiyor. Paris’te 3 bin, ülke genelinde en az 5 bin polis görevlendirildi.
PAZAR GÜNÜ KIRMIZI FULARLILAR
Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki amacıyla Facebook üzerinden örgütlenen "Kırmızı Fularlılar" adlı bir grup da pazar günü eylem yapacak.Eylemi başkent Paris'te yapacak olan Kırmızı Fularlılar, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarını protesto edecek.
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