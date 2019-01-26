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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AP
26.01.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Fransa’da ‘Sarı Gece’ korkusu

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Fransa’da ‘Sarı Gece’ korkusu

Eylemlerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un istifasını istemeye kadar götüren Sarı Yelekliler, gösterilerin 11’inci haftasında da sokaktaydı. Başta Paris olmak üzere bir çok kentte gösteriler düzenleyen eylemciler, herkesi akşam saatlerinde düzenleyecekleri ‘Sarı Gece’ adlı eyleme davet etti. Polis, eylemin gece olması nedeniyle şiddet eylemlerinin artmasından çekiniyor. Pazar günü sokağa çıkacak olan Kırmızı Fularlılar da Sarı Yeleklilerin şiddet eylemlerini protesto edecek.

FRANSA’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifası talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin gösterileri 11’inci haftasında da devam etti. Sabah saatlerinden sokakları doldurmaya başlayan binlerce protestocu Paris’te iki ayrı yürüyüş yaptı. Denizaşırı Bakanlığından başlayan ilk yürüyüş birçok bakanlığın önünde devam etti. İkinci yürüyüş ise Şanzelize Caddesi’nden başlayıp Bastille Meydanı’na kadar sürdü.

Fransa’da ‘Sarı Gece’ korkusu

GECE CUMHURİYET MEYDANI’NDA
Sarı Yelekliler’in sözcülerinden Eric Drouet, eylemcileri ‘Sarı Gece’ye davet etti. Yerel saatle 17.00’de başlayıp saat 22.00’de bitmesi planlanan gece eyleminin ise Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşmesi bekleniyor.
Çevik kuvvet biriminde görevli polisler ‘Sarı Gece’den endişeli. Polisler, gece eylemlerinde şiddetin oluşmasının kolaylaşacağına ve kişilerin kimliklerinin belirlemesinin zorlaşacağına dikkati çekiyor. Paris’te 3 bin, ülke genelinde en az 5 bin polis görevlendirildi.

Fransa’da ‘Sarı Gece’ korkusu

PAZAR GÜNÜ KIRMIZI FULARLILAR 
Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki amacıyla Facebook üzerinden örgütlenen "Kırmızı Fularlılar" adlı bir grup da pazar günü eylem yapacak.Eylemi başkent Paris'te yapacak olan Kırmızı Fularlılar, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarını protesto edecek.

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