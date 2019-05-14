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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
14.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Fransa’da Müslüman mezarları tahrip edildi

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Fransa’da Müslüman mezarları tahrip edildi

Fransa’nın Draguignan kentindeki bir mezarlığın içindeki Müslümanlara ait mezarlar, 12 Mayıs Pazar gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından taşları kırılarak tahrip edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAVCI Patrice Camberou, mezarları tahrip edenlerle ilgili olarak herhangi bir delil elde edilemediğini belirterek, hiçbir iz bırakmadan mezarlıktan ayrılmış olduklarını ifade etti. Mezarlara yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Camberou, suçluların bulunması halinde 4 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti. Savcı, ölülere saygı duymayan, Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman mezarlarına saldıran kişi veya kişilere herkesin nefret duyduğunu, bunu yapanların insanlık düşmanı olduklarını ifade etti.

Fransa’da Müslüman mezarları tahrip edildi

Fransa’da Müslüman mezarları tahrip edildi

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