Fransa’da Müslüman mezarları tahrip edildi
Fransa’nın Draguignan kentindeki bir mezarlığın içindeki Müslümanlara ait mezarlar, 12 Mayıs Pazar gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından taşları kırılarak tahrip edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
SAVCI Patrice Camberou, mezarları tahrip edenlerle ilgili olarak herhangi bir delil elde edilemediğini belirterek, hiçbir iz bırakmadan mezarlıktan ayrılmış olduklarını ifade etti. Mezarlara yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Camberou, suçluların bulunması halinde 4 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına çarptırılacaklarını kaydetti. Savcı, ölülere saygı duymayan, Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman mezarlarına saldıran kişi veya kişilere herkesin nefret duyduğunu, bunu yapanların insanlık düşmanı olduklarını ifade etti.
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