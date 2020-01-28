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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
Haber Giriş: 28.01.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Fransa’da korkutan açıklama! İslamofobik saldırılar yüzde 54 arttı

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Fransa’da korkutan açıklama! İslamofobik saldırılar yüzde 54 arttı

Fransa’da 2019’da İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 54 artış gösterdi.

FRANSA İslam Konseyi’ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve Paris’in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti. Geçen yıl Müslümanlara yönelik 154 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 100 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını vurguladı. Zekri, İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığına, Fransa’da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.
Fransa’da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, Avrupa’da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

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