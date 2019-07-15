Fransa’da feci kaza: Anne ve 3 çocuğu tren çarpması sonucu öldü
Fransa’da hemzemin geçitte tren, bir otomobile çarptı. Otomobilde bulunan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.
FRANSA’nın kuzeydoğusunda bulunan Reims şehrinde Epernay-Reims seferi yapan tren, Avenay Val-dOr geçidinde bir otomobile çarptı. Hemzemin geçitte yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde bulunan bir anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Trendeki 20 yolcudan 4’ü hafif yaralandı.
Reims Savcılığı, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı.
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